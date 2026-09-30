Cuándo se sabrá si 'La bola negra' está en los Premios Oscar: ¿qué nominaciones podría conseguir?

La bola negra ya ha dado el primer gran paso en su camino hacia los Oscar 2027.

La película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi fue elegida el pasado 16 de septiembre por la Academia de Cine para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional, imponiéndose a Los domingos y El ser querido, por lo que es la apuesta española para brillar en los premios de Hollywood.

La 99ª edición de los Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y hasta entonces se seguirá un proceso que determinará si La bola negra consigue entrar realmente entre las nominadas. Para que no te pierdas ningún detalle, te contamos cómo funciona el procedimiento en la carrera a los Oscar:

Podría optar a Mejor película internacional, pero también a otras categorías

En el caso de Mejor Película Internacional, la película dirigida por los Javis tendrá que superar primero la lista corta (shortlist) que se conocerá a mediados de diciembre. Después, llegará el anuncio de las cinco nominadas definitivas, previsto para el 21 de enero de 2027. Hasta entonces no se conocerá si La bola negra competirá en esta categoría.

Pero la candidatura española podría no ser la única presencia de La bola negra en los Oscar. La película está siendo impulsada internacionalmente en otras categorías y, entre las posibilidades que se están manejando, aparecen Mejor Película, Dirección y Guion Adaptado, además de distintas categorías interpretativas.

La Bola Negra 7x01 | OCR

Variety llegó a proyectar hasta siete posibles nominaciones para la cinta, aunque se trata de previsiones y no de candidaturas confirmadas por la Academia de Hollywood. Pero apuestas fiables como Next Best Pictures incluyen La bola negra en diversas categorías.

Nominaciones posibles también a los actores

Una de las estrategias más llamativas que están siguiendo de cara a la representación del filme en los Oscar afecta precisamente al reparto. La plataforma que acoge el filme en Estados Unidos ha decidido presentar a todo el elenco en las categorías de interpretación de reparto, en lugar de concentrar la campaña en una única protagonista o protagonista.

Entre los nombres que podrían entrar en la conversación están Guitarricadelafuente en su debut como actor, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y las colaboraciones de Penélope Cruz y Glenn Close. Una a decisión que responde al carácter coral de una historia que se desarrolla en tres épocas diferentes y que ensalza las posibilidades de llevarse alguna estatuilla en actuación.

Mejor canción por 'La nieve' y otras categorías sobre el sonido

También existe otra posible vía para ganar el Oscar, y es en Mejor Canción Original, gracias a La Nieve. La canción forma parte de la campaña de la película y Guitarricadelafuente aparece vinculado a esta posible candidatura como su autor e intérprete. En ese caso podría enfrentarse al gigante de Taylor Swift si estuviera nominada I Knew It, I Knew you.

Además, en el portal Nest Best Pictures también aparece el filme español como posible nominado a Mejor Sonido y a Mejor Banda Sonora.

Podría optar a otras categorías artísticas

En las apuestas, La bola negra también aparece entre las películas que podría llevarse la categoría de Mejor fotografía y la de Mejor Diseño de Vestuario, además de Mejor Diseño de Producción.

En cualquier caso, estas categorías adicionales dependen del proceso de selección de la Academia de Hollywood y de que la película consiga suficiente apoyo entre los votantes. Aunque cabe destacar que el filme ya ha ganado el premio a la Mejor Dirección en Cannes, recibió posteriormente el Premio del Público en Toronto y tuvo una destacada acogida en San Sebastián.

Hasta el 21 de enero La bola negra seguirá compitiendo por hacerse un hueco en distintas categorías, pero la única candidatura que España ya le ha garantizado es la de Mejor Película Internacional, mandada por la Academia Española de Cine, aunque todavía no es segura su nominación. Todo lo demás dependerá del voto de los académicos de Hollywood.