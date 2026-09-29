Los cameos más inesperados de 'La bola negra': de Judeline al hijo de Penélope Cruz

La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo está siendo un gran fenómeno cultural. La película, que ha sido seleccionada por la Academia para representar a España en los Oscar 2027, ha creado una gran conversación social en torno a su historia.

El filme está protagonizado por el artista Guitarricadelafuente en su debut como actor, además de por actores consagrados como Penélope Cruz, Glenn Close y Antonio de la Torre y con nombres como Milo Quifes, Miguel Bernardeau y Carlos González.

A ellos se suman otros como Lorenzo Zurzolo, Natalia de Molina, Mario Silva, Albert Pla, Nuria Mencía, Mona Martínez, Joaquín Ruíz, Valentín Martínez y Manuel Gareno.

Pero La bola negra tiene una gran carga en cuanto a cameos se refiere, identificados por los espectadores de la película, pero también por los directores y los actores en distintos coloquios.

Y es que, además de hacer una reinterpretación del pasodoble militar Soldadito español junto a Raül Refree, La cantante Judeline no solo pone voz a la nueva versión del pasodoble militar Soldadito español junto a Raül Refree, sino que hace un cameo inesperado en una de las escenas más simbólicas de la película.

Familiares de protagonistas y otros actores

Los Javis han contado que escribieron la película para que fuera protagonizada por Guitarricadelafuente, y además de "abrirse en canal" dispuesto a todo durante el rodaje, pidió algo de lo más llamativo: que su madre en la ficción fuera interpretada por su propia madre. Así lo han contado los directores: "Dijo 'vale, pues matad a mi madre, así lloro'".

Por otro lado, Leo Encinas Cruz, el hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, aparece también en la película. Así lo reflejan los créditos. Y María Bernardeau, la hermana del protagonista Miguel Bernardeau, tiene también su cameo, concretamente en uno de los encuentros de Lorca.

"Fue idea de Javier Ambrossi. Entendió que significaba mucho para mí y la puso en un sitio muy concreto en una escena muy especial. Ese fue para mí el día más bonito del rodaje, ha contado quien da ida a Rafael Rodríguez Rapún.

Otro familiar de un reconocido nombre de la industria que aparece en La bola negra es Teo Lucadamo, el hijo de Aitana Sánchez-Gijón. En la película da vida a Frasquito, uno de los soldados.

La fiesta de la película, llena de cameos

Además, el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) incluye a Custodio Pastor, el manager de Los Javis, en el reparto adicional de la película, y lo sitúa también en la fiesta.

También se puede reconocer entre los que interactúan con el protagonista en esta fiesta a la creadora de contenido Maria Barrier, y a la actriz Lola Rodríguez, que Los Javis dieron a conocer en la serie Veneno.

Otras personalidades en la película

Otro de los rostros que aparece momentáneamente en La bola negra es el del diseñador Palomo Spain, al que se puede ver en una de las escenas en las que aparece Lorca.

Haciendo prácticamente de ella misma aparece Alana S. Portero, quien lleva el coloquio de Glenn Close en la ficción.

Del universo de Los Javis también aparece Álex de Lucas, que es uno de los soldados que se sube al escenario en la actuación musical de Penélope Cruz.