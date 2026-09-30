Los Premios Goya 2027 ponen fecha y ciudad a una gala con la película 'La bola negra' como la gran favorita

Los Premios Goya ya tienen fecha y escenario para su próxima gran noche, en un año marcado por grandes películas.

La 41ª edición de los galardones del cine español se celebrará el 6 de febrero de 2027 en el Navarra Arena de Pamplona, en una ceremonia que llevará por primera vez los premios a la capital navarra.

Por su parte, las nominaciones se conocerán el 15 de diciembre, siendo este día de los más esperado por el renombre que ha cogido La bola negra, la película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo que ha sido escogida por la Academia para enviar a los Oscar.

La película que acoge el debut cinematográfico de Guitarricadelafuente llega a esta temporada de premios con un recorrido internacional especialmente destacado. La cinta obtuvo el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y posteriormente pasó por Toronto y San Sebastián, donde recibió el Premio del Público.

No obstante, junto a La bola negra aparecen otros títulos españoles que aspiran a tener un papel destacado en la temporada, entre ellos El ser querido, Amarga Navidad, Yo no moriré de amor y Sacamantecas. La propia Academia ha descrito la cosecha cinematográfica de este año como especialmente destacada.

Así es 'La bola negra'

La película cuenta con un argumento que conecta distintas épocas de la historia española a través de tres hombres cuyas vidas están vinculadas por el deseo, la sexualidad, el dolor y la memoria. El punto de partida es una obra inacabada de Federico García Lorca, que los directores utilizan para construir una historia que atraviesa diferentes momentos históricos y aborda la represión y la identidad.

El reparto reúne a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close, entre muchos otros.