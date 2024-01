Cuánto dinero cobra Cristina Pedroche por presentar las Campanadas y sus dos condiciones para hacerlo

El vestido (o la ausencia de) no es lo único que genera debate en la noche de Fin de Año. El dinero que cobra Cristina Pedroche por presentar las Campanadas también da mucho que hablar y ella misma ha tenido que abordar el tema en diferentes ocasiones.

"¿Cuánto te pagan?", le preguntó recientemente Dani Mateo en Zapeando. "Pues a lo mejor menos que a ti", le respondió al presentador de laSexta, encargado de dar las uvas en esta cadena junto a Cristina Pardo. "No creo. De hecho, a la hora de negociar me dijeron 'hombre, con lo que le pagamos a Cris, a ti no", apuntó el catalán vacilando a su compañera.

Cristina Pedroche aclaró la verdad en 2020, y la ha vuelto a aclarar ahora. "Ya sabéis que tengo contrato de cadena. Eso va metido todo ahí dentro. No puedo contar más", explicó la madrileña.

El rostro de las Campanadas de Antena 3 —este 2023 será su noveno año como presentadora— habló en esta ocasión en tono amistoso, aunque no fue así hace tres años cuando rompió su silencio después de que un rumor empezase a circular en redes sociales afirmando que cobraba el doble que su compañero Alberto Chicote . Según esta información, la presentadora se habría embolsado 60.000 euros ese 2020 y el cocinero, solo 30.000.

El comentario enfadó a Cristina Pedroche, poco dada a entrar en polémicas de este tipo, que salió en su defensa en Zapeando. “Me parece lo más. Lo hago por esto, simplemente por eso. No lo hago por ganar ni por no ganar porque yo tengo un contrato de cadena y ya sabemos que si las hago o no las hago yo gano lo mismo, que también es importante recalcar este tema", dijo en el programa de Dani Mateo.

“Si las hago o no las hago, yo cobro lo mismo”

Lo que vino a decir Cristina Pedroche es que no cobra una cantidad concreta por presentar las Campanadas, sino que su retribución total por todo lo que haga para Atresmedia, incluyendo las Campanadas —si así lo decide la dirección— o apariciones en otros programas, galas o presentaciones, está recogida en un contrato laboral de larga duración que renovó a principios de 2022.

Las condiciones de Cristina Pedroche para presentar las Campanadas

Cristina Pedroche no cobra un sueldo concreto por ser una de las caras de Fin de Año, pero sí tiene unas exigencias para hacerlo.

La presentadora reveló las condiciones que impuso el primer año en El Novato, el programa de Joaquín en Antena 3, y aseguró que las mantiene desde entonces:

Poder correr la San Silvestre Vallecana la tarde del 31 de diciembre

la tarde del 31 de diciembre Ser la responsable de la elección de su vestido en la noche de las Campanadas.

"Me llamaron para preguntarme si me apetecería hacerlo. Entonces estábamos a finales de octubre. Dije que 'sí, pero tengo dos condiciones que necesito que me respetéis'. Me pongo lo que quiera, lo que me apetezca, porque yo con esos vestidos largos y clásicos no me veía. Y correr la San Silvestre, porque a mí me gusta correr y me gusta la San Silvestre porque es en mi barrio”, contó la presentadora sobre la llamada de 2014, cuando lució un espectacular vestido transparente de la diseñadora ibicenca Charo Ruiz.

Ese fue su primer año al frente de las Campanadas y el único en laSexta, en el que contó con Frank Blanco como compañero.

La condición de Cristina Pedroche a Alberto Chicote

Cristina Pedroche dio el salto a Antena 3 en las Campanadas de 2015. Debutó junto a Carlos Sobera y un año más tarde fue cuando Alberto Chicote se convirtió en su compañero de Fin de Año.

Desde entonces, se han convertido en inseparables y juntos hacen un tándem perfecto con un pacto no escrito para que esa noche vaya sobre ruedas.

Cristina Pedroche se lo contó a Pablo Motos en una visita a El Hormiguero explicando que tienen un acuerdo en torno al momento de las campanadas. Cuando el reloj de la Puerta del Sol empieza a sonar, Alberto habla para guiar a los espectadores y Cristina se centra en comer las uvas.

“Esto es un trato que tenemos Alberto y yo", contó la presentadora en la entrevista con Pablo Motos. "Soy supersticiosa con eso".

La presentadora asegura que solo come uvas el 31 de diciembre y, si tiene que ensayar, como hizo con Joaquín en El Novato, deja la fruta en el plato para sortear la mala suerte.

El exftubolista se sorprendió con la superstición de Pedroche, algo que conoce bien Alberto Chicote que tiene claro su papel en la noche del 31 de diciembre.

"Ella despierta mucho interés y yo tengo el privilegio de dar las Campanadas con ella ”, reconoció en 2019 en una entrevista en El País, en la que confirmó el trato: “Yo canto las uvas y ella se las come”.