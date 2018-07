Se cumplen 15 años de ‘Compañeros’: 10 curiosidades que tal vez no sabías de la serie

Éramos más jóvenes y ellos también. Series como 'Compañeros' , 'Aquí no hay quien viva' y 'Los Serrano' acompañaron a toda una generación y sus problemas, amoríos y fracasos escolares eran también los nuestros. Sus protagonistas se convirtieron en ídolos adolescentes de la noche a la mañana, pero con los años algunos no pudieron evitar caer en el olvido al no estar en primera línea. En Europa FM nos negamos a que el tiempo pase tan rápido y por eso recuperamos a esos personajes que calaron hondo y descubrimos a qué se dedican ahora sus intérpretes.