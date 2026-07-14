Desvelan la banda sonora oficial de 'Camp Rock 3' y muchos fans echan de menos uno de sus himnos

Disney ha desvelado la banda sonora oficial de la película Camp Rock 3, la esperada continuación de la saga que llegará a Disney+ el próximo 14 de agosto. Un álbum de 17 canciones en el que se combinan temas inéditos y versiones renovadas de algunos de los himnos más recordados de las dos primeras entregas de la franquicia.

La compañía cinematográfica ha vuelto a apostar por la saga protagonizada por los Jonas Brothers en el papel de Connect 3 dieciséis años después de de su última película, Camp Rock 2: The Final Jam, recuperando una trama en la que la música actúa como hilo conductor.

Por ello, canciones recordadas como Play My Music, Start The Party, We Rock o What It Takes aparecen en la banda sonora, al tiempo que han compuesto nuevos temas como Come On Over, One Beat Away o Echo, que a buen seguro deleitarán a sus fans del mismo modo que lo hicieron hace más de una década.

Sin embargo, muchos fans han mostrado su decepción en redes sociales al no encontrar This Is Me, uno de los mayores éxitos de la franquicia interpretada por Demi Lovato y Joe Jonas. De hecho, muchos se han sorprendido por la ausencia tras la gran puesta en escena que llevaron a cabo sus autores durante el inicio de la gira de Lovato It's Not That Deep Tour, cuando invitó a Joe Jonas a entonar This Is Me en directo.

Tracklist oficial de 'Camp Rock 3'