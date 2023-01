Eduardo Casanova: las películas que ha dirigido, sus trabajos para C. Tangana o Tini y su popular papel en 'Aída'

Eduardo Casanova no necesita mucha presentación. El joven director madrileño cuenta con una larga trayectoria artística a sus espaldas y para su última película, La piedad, ha contado con Ángela Molina como protagonista.

En una visita reciente a Cuerpos especiales, ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín de que va este film: "Va de una relación de una madre y un hijo y establece un paralelismo con la dictadura de Corea del Norte. Esta es la premisa y luego hay cosas más inexplicables de la película que pertenecen a mi mundo y que hay que verlas".

El conocido papel de Eduardo Casanova en 'Aída'

Los inicios de Eduardo Casanova en el mundo artístico fueron como actor en la serie Aída, en la que interpretaba a Fidel, un joven muy inteligente y sensible. En ella, entabló amistad con varios de sus compañeros, pero especialmente con Ana Polvorosa.

Se conocieron en el año 2005, cuando ella tenía 17 años y él solo 14. Sin embargo, esta diferencia de edad no supuso ningún problema para su relación ya que con el tiempo terminaron convirtiéndose en mejores amigos.

Pepe Viyuela, Eduardo Casanova y Ana Polvorosa // GTRES

No solo comparten su vida privada, también en lo laboral forman un gran equipo. Ana Polvoroso ha protagonizado algunos de los primeros cortos de Casanova, Ansiedad, Amor de madre, Eat my shit y participó también en su debut en el cine con la irreverente película Pieles, en la que la madrileña interpreta a un joven que tiene el aparato digestivo al revés.

"Otra cosa no, pero fe ciega y confianza absoluta en Eduardo me sobra. Yo no puedo estar más emocionada ni más orgullosa por él. Estoy feliz de haber participado en Pieles, pero también siento un orgullo tremendo de que Edu haya conseguido tanto y se note el talento que tiene", dijo la actriz en una entrevista para Grazia.

Precisamente por ser tan buenos amigos han llegado a tener discrepancias sobre su trabajo. "Por una parte es mucho más fácil dirigir a Ana porque la conozco, pero por otra también me es mucho más complicado hacer lo que me dé la gana con ella porque me dice que no, y como es mi amiga y me lo puede decir...", reconocía el cineasta a ABC.

De hecho, la joven también aparece en La piedad, la nueva película que presenta Eduardo.

Su larga trayectoria como director

Su primer trabajo como director fue en 2011, cuando tenía 19 años, y se puso al frente del corto Ansiedad. El madrileño contó con algunos de sus amigos de Aída como Ana Polvorosa y Secun de la Rosa.

Un año después, dirigió dos cortos más: Fumando espero y Amor de madre, ambos protagonizados por Polvorosa.

En 2016, Eduardo dirigió su primer largometraje, Pieles, y contó con la presencia de actores como Carmen Machi, Jon Kortajarena, Candela Peña, Macarena Gómez, entre otros. Esta película narra la vida de varios personajes con deformidades físicas y sus problemas para encajar en la sociedad.

Director de videoclips de C. Tangana o Tini

Casanova no solo ha despuntado en el mundo del cine, sino también en el de la música. Ha estado detrás de varios videoclips de artistas populares internacionalmente como Tini (Duele y Turro), C. Tangana (Cuando me miras), Alfred (Toro de cristal) o Delaporte (Las montañas).

En una charla con El País, reveló como había surgido este proyecto con 'El madrileño': "Lo seguía, pero no en exceso porque no suelo escuchar mucha música. Quería colaborar con él, pero nunca lo habíamos hablado. Hasta que de repente, el deseo es así, me envió un mensaje por Instagram y acepté encantado".

De hecho, llegó a reconocer que trabajar con él no había sido nada sencillo. "La experiencia fue complicada, no lo voy a negar. Es un chico con mucha personalidad y las cosas muy claras, y lo también tengo las cosas muy claras cuando dirijo. Y eso nos ha hecho no encontrarnos en algunos momentos, sobre todo al final del vídeo", apuntó.

El acoso que recibió tras la gala de los Goya 2022

El artista también se ha encontrado con episodios tristes, como el acoso que sufrió por su look en la última gala de los Goya. Acudió a la alfombra roja con un impactante look en negro de Palomo Spain con enormes lazos rosas a juego con su pelo y maquillaje.

Eduardo Casanova // Gtres

Pero después de vivir una noche tan importante, que le dio muchas alegrías, también ha querido mostrar el lado malo de ser una persona conocida: las críticas e insultos.

"Los Goya son siempre una noche especial casi nunca exenta de polémica. Y yo lo comprendo. Siempre hay comentarios de todo tipo, sobre todo por tu forma de vestir", contó en Instagram.

Los buenos (que este año han sido muchos) yo los agradezco de corazón, y los malos, los cuales respeto profundamente porque para gustos, colores. Pero entre todos esos comentarios y aunque yo nunca me suelo pronunciar, no voy a consentir mensajes de profundo odio como el siguiente: 'HDP devuelve el dinero que perdiste en tu mierda de película. Es dinero de todos, cínico, sidoso vividor'", continuó.

Eduardo hizo público el nombre de usuario de su acosadora para instar a la policía a que tomara cartas en el asunto en un ataque tan grave que "contribuye aún más al estigma de las personas seropositivas".

"Este mensaje es absolutamente injustificable. Es un mensaje de odio homófobo y serófobo y creo que entre todxs debemos denunciar a esta persona y hacerla entender lo confundida que está, lo antigua que es y el daño que puede hacer. Pongo su Instagram a disposición de la Policía Nacional", añadió.

Eduardo Casanova se ha convertido en uno de los directores más conocidos del momento, ya que además cuenta con un estilo único y fácilmente reconocible.