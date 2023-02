Eduardo Navarrete: su época como gogó, su triunfo como diseñador y su despedida de Verónica Forqué

España es pionera en el mundo de la moda y muchos son los nombres de grandes diseñadores de este país que están triunfando en el extranjero. Uno de ellos es Eduardo Navarrete que actualmente está brillando y va a participar en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, la semana de la moda, que arranca en Madrid el próximo 15 de febrero.

La tensa relación de Eduardo Navarrete con su familia

Aunque no se dedicaría a la moda de forma profesional hasta más adelante, Navarrete siempre vio sus trabajos en el transformismo como una manera de expresar su identidad. Para su familia, que regentaba un restaurante como negocio familiar, no fue un camino fácil de aceptar.

"En mi casa lo pasé muy mal y fue una época muy dura, ya que no tenía ningún apoyo. Lo único que tenía claro es que no podía retroceder. Era muy joven, tenía 16 años, y no había marcha atrás. Yo siempre tuve muy claro lo mariquita que era, igual que ahora, y que solo podía tirar hacia adelante", dijo en una entrevista con Mujer Hoy hace un par de años.

Fue gogó en Ibiza

La vida de Eduardo Navarrete ha dado muchas vueltas y durante un tiempo estuvo trabajando como gogó en Ibiza. Lo contó en una entrevista en Tómatelo menos en serio, donde explicó: "Es que he sido gogó muchos años. Tengo 28 y empecé a bailar de noche con 17".

"Estaba bailando en el Space en Ibiza. Estaba en el podio y me caí. Me di una hostia tremenda", detalló el diseñador.

"La movida no fue que me caí, la movida fue que me estaba mirando el que en ese momento era mi pareja y un amigo que era peluquero", añadió sobre ese momento tierra trágame. Porque él lo que quería en ese momento era llamar la atención de otra forma: "Me hacía la sexi, menos bailar hacía de todo. Se ve que calculé mal y me dio una hostia tremenda".

Su abuela es su gran apoyo

Ahora, con 28 años, tanto la relación con su familia como su situación personal han cambiado y mejorado. Poco a poco empezó a tener el apoyo de su entorno, que cada vez valoraba más sus esfuerzos por salir adelante. "Hoy tengo una relación estupenda con todos, padres y abuelos. Para mí fue un shock muy grande decir cuál era mi sexualidad y no te quiero contar cuando dije que era travesti. Es lo del caldo y las dos tazas. Sé que no veían bien nada de lo que hacía, pero cuando empecé a desfilar en pasarelas o bailar en Nueva York al menos no me veían como una mamarracha", aseguró en la misma entrevista. Su hermana, además, trabaja como su socia.

Su abuela ha sido uno de sus grandes apoyos en el mundo profesional. Llegó incluso a financiar una de sus últimas colecciones de moda, un dinero que regaló a su nieto sin que el resto de su familia lo supiese. Lo contó el propio Navarrete en la visita al taller de Maestros de la Costura que hizo su abuela en el último programa antes de la semifinal.

Su triunfo en el mundo de la moda

Su trabajo como emprendedor en la moda se encarriló todavía más después de su participación en Maestros de la Costura, donde además de destacar por su carácter y creatividad, hizo muy buenas migas con los jueces, diseñadores de primera línea como María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain.

Se graduó en diseño de moda en IDEP Barcelona y a raíz de su salida del programa funda su propia firma de moda, Eduardo Navarrete, con la que se ha convertido en una de las voces emergentes del panorama nacional.

Para la presentación de última colección, Supermercados Navarrete, no faltaron los rostros conocidos. Hizo muy buenas migas en MasterChef con Teleru Campos, Miki Nadal o Arkano, que no dudaron en apoyarle, igual que Verónica Forqué, a la que le unía una relación muy especial.

Su amistad con Verónica Forqué y su despedida

Conoció a Verónica Forqué gracias a su participación en MasterChef, programa donde entablaron una bonita amistad. En los descansos del rodaje leían juntos la Biblia. "Un día me dio una Bibia y me dijo 'lee'. Era una biblia de su madre, leía en voz alta 'El milagro de Lázaro' pero como si estuviese recitando a Lorca. Terminamos llorando", contó el modisto antes de la muerte de la actriz en una entrevista con yu, No te pierdas nada.

El suicidio de la celebrity fue una de las noticias más duras para el diseñador, quien constantemente hablaba de su amiga en la prensa. Justo cuando se cumplió un año de su muerte, Navarrete publicó en Vanitatis una preciosa carta en la que relataba cómo se sentía.

"Yo estoy completamente seguro de que tú y yo nos volveremos a encontrar, más tarde que pronto, para poder hacer y disfrutar de muchas cosas juntos", le dijo antes de lamentar no haberla conocido antes para aprender más aún de ella. "Tengo la sensación de no haberte podido disfrutar lo suficiente, porque me da la sensación de que te conocí en la prórroga del partido...", aseguró.

Eduardo Navarrete y Verónica Forqué // GTRES

Con un toque de humor, Navarrete quiso poner a Forqué al día de la actualidad en su carta. "No te puedes imaginar cómo está aquí la cosa con el tema del Mundial… Es todo un auténtico solar, pero ya lo de Masterchef ni te cuento; hubieras alucinado. Hay una a la que se le ha ido la olla y dice que hay concursantes que fuman durante las grabaciones (risas), ¿te lo puedes imaginar? Madre mía, nos tendría que haber visto, qué viajes tan divertidos hicimos, Vero", escribió el diseñador en su misiva.

"Nunca supe qué pasaba por esa cabecita antes de tomar tu última decisión. La verdad, solo sé que de haber tenido la más mínima oportunidad de hablar contigo, hubiese hecho todo lo posible por que siguieras aquí. Nunca me cansaré de decirte: ¡Te quiero y siempre te querré, Vero!", se despidió el modisto.