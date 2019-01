El emotivo discurso de Lady Gaga al ganar el premio a Mejor Actriz en los Critics’ Choice Awards

En los Globos de Oro, Lady Gaga ya vio cómo el premio a la mejor actriz se lo llevaba Glenn Close por su papel en ‘The Wife’, y esta vez los críticos han querido repartir el galardón, y se lo han concedido a ambas actrices. Es la primera vez que una cantante logra un premio tan importante en los Critics' Choice Awards, aunque haya tenido que ser un empate.

Visiblemente emocionada en su discurso, Steffani Germanotta dijo sentirse honrada por el premio, ya que es un reconocimiento al esfuerzo que supuso para ella crear al personaje, pero sobre todo quiso agradecérselo a todo el equipo y en especial a Bradley Cooper, a quién ha dedicó unas emotivas palabras tras recibir el galardón de manos de Willem Dafoe.

"Bradley, eres un cineasta mágico y un ser humano también mágico. Nunca había tenido una experiencia con un director o un actor como la tuve contigo, y me la llevo en el corazón para siempre. Fuiste el amor de mi vida y el hombre detrás de la cámara, generaste confianza en el set con el equipo y el elenco". Y añadió: "Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, revivir algo que no estaba segura que quería revivir; pero fui vulnerable de una manera en la que nunca ante lo había sido gracias a esa confianza".

Cuando comenzó a sonar el piano que marca el fin del tiempo para el discurso, Gaga dijo: "Esta bien, puedo seguir con el piano de fondo", arrancando una nueva ovación y la simpatía del público.

"Quiero dedicarle este premio a todas las personas que han sufrido alcoholismo y adicción, o que han visto sufrir a sus seres queridos. Sólo quería mostrar la verdad y el poder de esta dinámica que rompe corazones; esta es la verdadera estrella de la película. No yo. El valor y la perseverancia", concluyó sin poder contener la emoción.

Lady Gaga también recibía una estatuilla a la Mejor Canción por ‘Shallow’ (‘Ha nacido una estrella’), incluida en la banda sonora de la película.

TRISTE NOTICIA PARA GAGA

Pero la alegría por los premios, quedó empañada por la triste noticia de que su yegua Arabella estaba muriéndose, así que Gaga abandonó rápidamente la celebración para reunirse con ella y despedirse de “su ángel”.

‘ROMA’, GRAN TRIUNFADORA DE LA NOCHE

La película de Alfonso Cuarón, ‘Roma‘, se llevó el premio a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera. Christian Bale alzó trofeo al mejor actor por ‘Vice’; mientras que los premios a mejores actores de reparto fueron para Mahershala Ali (‘Green Book’) y Regina King (‘If Beale Street Could Talk’). ‘The Favourite’, con Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, obtuvo el reconocimiento al mejor reparto.