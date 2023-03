Ernesto Alterio: su hermana Malena, su relación con Juana Acosta, su hija y su actual pareja

Ernesto Alterio vuelve a la gran pantalla. Después de una exitosa carrera como actor en películas como Perfectos desconocidos, Un mundo normal o El método, el argentino de 52 años se pone al frente de un proyecto en el que compartirá cartel con Paco León.

Los dos actores son los protagonistas de Mari(dos), un film que cuenta la historia de dos hombres que se dan cuenta que están casados con la misma mujer después de que ella tiene un accidente.

Exiliado en España con cuatro años

Ernesto es hijo de Héctor Alterio, un popular actor argentino que está considerado como uno de los grandes artistas del siglo XX. Sin embargo, su vida no fue nada fácil y eso repercutió en toda su familia.

En 1975, mientras su padre se encontraba en España en el Festival de San Sebastián, se produjo un golpe de Estado en Argentina y comenzó a recibir amenazas de muerte de Triple A, una organización paramilitar de extrema derecha. Ante esto, se quedó en el país y pidió a su mujer que cogiera a sus dos hijos Ernesto, que tenía cuatro años, y la también actriz Malena Alterio, que tenía ocho meses, para que viajaran aquí con él.

El actor ha hablado en varias ocasiones sobre esto, aunque en una entrevista con Revista Teatros recalcó que era muy pequeño para tener recuerdos: "Me acuerdo de que llovía en el aeropuerto y no sabía muy bien qué pasaba, pero sí de alguna manera percibía la angustia de mis padres. No puedes evitar sentir algo de eso, el miedo que tenían ellos a que te acercaras a las ventanas. Yo vine aquí y no entendía muy bien por qué. Me fui dando cuenta de lo que pasaba después".

Su exitosa carrera como actor

Tras su llegada a España, Ernesto se interesó rápidamente por la interpretación y se apuntó a la escuela de Cristina Rota, consiguiendo pequeños papeles en películas como Mi nombre es sombra, Tengo una casa o Morirás en Chafarinas. Su primer film como protagonista fue Los años bárbaros en 1998, hace ahora 25 años.

Este proyecto le sirvió para obtener su primera nominación a los Goya como Mejor actor revelación.

Tras esta película, el artista no ha dejado de trabajar y ha estado en películas tan populares como Perfectos desconocidos, La sombra de la ley, Donde caben dos o El cuarto pasajero.

El argentino ha estado dos veces más nominado a los Goya como Mejor actor protagonista por los filmes Días de fútbol (2003) y Un mundo normal (2020).

Hermano de la actriz Malena Alterio

Ernesto tiene una hermana llamada Malena, que no es ni más ni menos que la popular actriz que saltó a la fama por su personaje de Belén en Aquí no hay quien viva. Al igual que él, la intérprete se apuntó a la escuela de Cristina Rota y no tardaron mucho en cogerla para papeles secundarios.

En una entrevista conjunta para XL Semanal, los dos actores confesaron que de pequeños se llevaban como el perro y el gato, aunque esto cambió cuando se hicieron adultos: "Mi estrategia cuando me caneabas era infalible: manipulación pura y dura. Me hacía la víctima hasta que papá y mamá aparecían y te la ganabas. 'Ernesto me ha pegado'. Siempre se pusieron de mi lado y tú te llevabas un broncón".

Estos roces de la adolescencia ya han quedado en el pasado y ahora son sus mayores fans y principales apoyos.

Su relación con Juana Acosta y su hija Lola

El actor fue pareja de la actriz Juana Acosta durante 15 años y tienen una hija en común. Se conocieron en 2003 en un bar y él se acercó a hablar con ella, algo que le sorprendió mucho porque en ese momento Ernesto ya era famoso y no esperaba que le dijera nada.

Nunca llegaron a casarse, aunque se unieron mucho en 2006 cuando llegó al mundo su única hija, Lola, quien ya tiene 16 años. Tal y como reveló su madre en una entrevista, la joven también está interesada en ser actriz y está estudiando teatro: "Ella está desde hace tiempo entrando poco a poco, pero no hay prisa. No tenemos ninguna prisa. Poco a poco irá decidiendo lo que quiera, pero apunta maneras".

Juana Acosta y Ernesto Alterio // Gtres

Desde el principio, Juana y Ernesto hicieron el pacto de que no aceptarían proyectos internacionales que hicieran que tuvieran que alejarse demasiado tiempo de su hija.

Llegaron a trabajar juntos en 2017 en la película Perfectos desconocidos, aunque fue bastante irónico porque interpretaban a una pareja al borde de la separación, justo lo que les pasaría a ellos un año más tarde.

A pesar de la ruptura, mantienen una excelente relación por su hija y se consideran amigos.

La actual pareja de Ernesto Alterio

Dos años después de una dura separación en la que Ernesto contó que lo pasó muy mal, comenzó una relación con la actriz Ella Jazz, conocida por sus trabajos en series y películas como Costa del Sol, El rey del río o The Maus, y quien se presenta a sí misma como "artista análoga de collage en papel". Vende sus obras por internet.

La pareja ya vive junta en el domicilio en el que el actor vivía con Juana, ya que los dos actores acordaron que sería él quien se lo quedara. De hecho, también parece que hay simpatía entre ella y Lola porque los medios han podido verlas juntas paseando por Madrid en varias ocasiones.