Lejos se ha quedado en el tiempo El Luisma, el personaje de la serie Aída que dio a conocer a Paco León allá por 2005. Un pícaro y simplón chico de barrio al que el actor, director y productor de 48 años no reniega, más bien todo lo contrario. Paco León reconoce ser lo que es gracias a la la serie que estuvo diez temporadas en antena.

De esta etapa, el sevillano conserva importantes amigos, como Carmen Machi, Melanie Olivares, Ana Polvorosa o Eduardo Casanova. Con este último mantiene una relación que va más allá de la amistad, lo considera 'una hermana de saliva', y Paco León se ha convertido en uno de los apoyos fundamentales para la carrera del joven y polémico creador que recientemente estrenó su segunda película La piedad.

A Paco León le costó deshacerse del personaje de El Luisma. Como actor ha protagonizado algunas de las comedias españolas de más éxito y destacado fue su papel en la serie mexicana La casa de las flores, que supuso su lanzamiento internacional.

Sin embargo, el golpe de efecto lo dio con su debut como director con la película Carmina o revienta, protagonizada por su madre, Carmina Barrios, y su hermana, María León. Esta fue una de las primeras producciones españolas que se estrenó de forma simultánea en cines, plataformas y DVD, y tuvo tanto éxito que el director se aventuró a grabar unos años después la secuela Carmina y amén.

La familia de Paco León

La cinta, una comedia con un dramático trasfondo, está inspirada en la propia vida del creador y tiene a su madre como hilo conductor. Así nos permitieron descubrir el universo familiar de Paco León y convertir al peculiar clan en rostros habituales del cine y la televisión, sinónimo de humor y risas.

Aunque esta no es una familia solo de tres. Los otros dos miembros de la familia son el padre, Antonio León, del que se sabe que es un tabernero jubilado, y el tercer hermano, Alejandro, que es militar. Ambos han preferido mantenerse en segundo plano y ceder el protagonismo a los artistas. Aunque para Paco, que dice guardar un parecido físico innegable con su padre, "él es el verdadero artista de la familia".

Actualmente, el nombre del actor no se entendería sin su familia, especialmente sin Carmina y María. Aunque no siempre fue así. En el programa de entrevistas de Bertín Osborne, En la tuya o en la mía, reconoció que hubo un tiempo en el que tuvo que distanciarse del clan. "Me sentía patito feo, era muy tremendo. Pensaba que a mí me habían cambiado. Me sentía muy ajeno a mi familia, quería pertenecer a otra cosa. Me escapé de allí y encontré mi camino, pero al final fue un efecto boomerang, porque yo soy eso de lo que escapé”, explicó.

Su exnovio, su exmujer y su hija Manuela

Fue en ese mismo programa donde Paco León habló por primera vez de su bisexualidad. Fue al contar cómo conoció a Anna Rodríguez Costa, su exmujer, con quien compartió más de diez años de su vida.

"Ella y yo nos conocimos hace muchísimo tiempo y yo en esa época tenía novio. Yo he tenido novios y novias indistintamente. Pero con Anna tenía clarísimo desde el primer momento que es la persona con la que me voy a morir viejito y nos vamos a aguantar toda la vida. Yo me enamoro de las personas. No sé si lo elijo yo o es al revés, pero cuando hay una conexión pues la hay", explicó con total normalidad.

Aquella entrevista se grabó en 2016 y cuatro años después, en 2020, el intérprete y Anna se separaron. La pareja, que había formado una bonita familia junto a su hija Manuela —que ya tiene de 12 años— y el hijo mayor de Anna, ponía punto final a su relación sentimental y profesional. Ella es guionista y productora, y juntos habían trabajado en varios proyectos, entre ellos la exitosa serie Arde Madrid.

Aunque decidieron alejarse, Paco y Anna tienen una estrecha relación porque siguen siendo amigos y comparten la crianza de su hija. Además, el protagonista y director de Kiki, el amor se hace también se mantiene muy unido a su hijastro, el actor Eloi Costa, al que en 2017 entregó el Goya al Mejor actor revelación por Pieles, la primera película dirigida por Eduardo Casanova.

El desnudo como tarjeta de presentación

Desde aquel 16 de enero de 2005, cuando apareció por primera vez El Luisma en pantalla, vestido de chándal y con andares desgarbados, muchas cosas han cambiado en la vida de Paco León, incluido su aspecto físico.

Aunque los años han pasado, y el actor ha cumplido ya 48 años, ahora luce un esculpido y cuidado físico que le ha liberado de su gran complejo físico: la delgadez.

“Yo que me pasé media vida acomplejado por ser flaco y ahora que me liberé (nunca del todo) de esas mierdas de complejos, quiero celebrar mi cuerpo como si no fuera mío, como un regalo de la vida. Pero no por bonito ni feo sino como algo que hay que agradecer. Como los atardeceres, las cenas con amigos o las gambas de Huelva.... y a quien no le guste que no mire". Esta era su manera de defenderse de los ataques que sufre cada vez que decide fotografiarse desnudo. Algo que ha hecho en muchas ocasiones porque, como él mismo escribía, “cuando estoy feliz me da por desnudarme".

La primera vez que Paco León se desnudó fue en 2012 para celebrar que había llegado al millón de seguidores en Twitter: "Me lo pedisteis, lo prometí y aquí está". Otro de sus desnudos más sonados lo protagonizó en agosto de 2020: fue censurado por Instagram y él decidió subirlo también a la red social del pajarito como forma de protesta.

Claro que éstas no son las únicas polémicas que el creador ha protagonizado en redes sociales. Hace solo unas semanas tuvo que utilizar su perfil para pedir disculpas a los gallegos por definir a su personaje en la película No mires a los ojos como “una persona casi gallega, y que tiene una pedradita dada”.

"A tenor de los insultos recibidos me queda claro que l@s galleg@s no son tan para adentro. Nunca pensé que ser para adentro fuera nada malo ni peyorativo pero si a alguien ofendí, me disculpo. No fue mi intención”, escribió en Twitter tras ser tachado de xenófobo. Disculpas que tampoco terminaron de convencer a muchos.