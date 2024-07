"Escupió el café": la inesperada reacción de Lady Gaga al escuchar cantar a Joaquin Phoenix por primera vez

Lady Gaga lleva casi 20 años triunfando como una estrella de la música. Éxitos como Alejandro, Bad romance, Born this way, Rain on me o Shallow avalan una prestigiosa carrera que comenzó en 2008 con el lanzamiento de su disco debut The Fame.

La intérprete italoestadounidense es un auténtico terremoto artístico y no hay nada que la frene, ya que también se ha atrevido a participar en populares películas como A Star Is Born, House of Gucci y el próximo 4 de octubre podremos verla en Joker: Folie à Deux, la secuela del film protagonizado por Joaquin Phoenix en 2019.

En ella, se mete en la piel de Harley Quinn, el retorcido personaje de DC que termina enamorándose perdidamente del Joker. El tráiler salió hace varios meses y deja claro que se trata de un estilo cercano al musical como apuntaron varias fuentes cercanas a Todd Phillips, el director, a la revista Variety.

Phillips aseguró en la presentación que no es exactamente así. La película incluye canciones y números de baile, pero no pertenece a este género. "Me gusta decir que es una película donde la música es un elemento esencial", aseguró el cineasta. "No se aleja demasiado de la primera película. Arthur [El Joker] tiene música en él. Tiene una gracia para él".

De hecho, está previsto que el film incluya más de 20 canciones y Gaga tendrá un importante papel en la mayoría.

Se da por hecho que Lady Gaga tendrá momentos musicales, sin embargo, también podemos esperar lo mismo de Joaquin Phoenix. Son muchos los fans que esperan con ganas este momento después de la confesión que el actor acaba de hacer a la revista Empire sobre la primera vez que lo escuchó cantar.

"Creo recordar que escupió su café la primera vez que me oyó cantar, y eso estuvo bien: fue estimulante y me hizo sentir más seguro", ha dicho sobre la inesperada reacción de la intérprete de Poker face. No sabemos si se trata de algo bueno o algo malo, lo que sí nos ha dejado claro que ha sido una excelente compañera de reparto.

"Me dio ánimos todo el rato", ha indicado, detallando que le dio muchos consejos al principio: "Déjate llevar por lo que sientes, todo está bien".

"Para alguien como yo, que no soy un intérprete de ese tipo, eso puede ser... incómodo, pero también muy estimulante", ha zanjado Joaquin.