Joaquin Phoenix y Lady Gaga se enamoran en el primer tráiler de 'Joker: Folie à Deux'

Todo empieza en el hospital psiquiátrico de Arkham, donde Arthur Fleck permanece internado desde el final de Joker, la película de 2019 que le valió el Oscar a Mejor actor a Joaquin Phoenix.

Todo es oscuro para el archienemigo de Batman hasta que se cruza fortuitamente en un pasillo con Harley Quinn, el retorcido personaje de DC al que da vida la cantante y actriz Lady Gaga.

Es el momento en que todo torna. La música empieza a sonar y el amor entre estos dos personajes se convierte en el tercer protagonista del recién estrenado tráiler de Joker: Folie à Deux, la película de Todd Phillips que llega a las salas de cine el 4 de octubre de 2024 cuando se cumplen cinco años del debut en pantalla de la primera parte.

"No soy nadie. No he hecho nada con mi vida como lo has hecho tú”, le dice una entregada Harley Quinn a Joker en el vídeo estrenado este martes 9 de abril en la CinemaCon de Las Vegas.

La frase da inicio a una historia de amor que los lleva a despojarse de sus camisas de fuerza y salir a las calles de Gotham, donde, además de bailar y vivir ese amor, siguen a dúo el camino iniciado por Arthur en la primera película.

El tráiler deja grandes imágenes pero no aclara dudas sobre el argumento de la película, aunque por fin podemos decir si se trata de un musical como apuntaron varias fuentes cercanas al director a la revista Variety.

Phillips aseguró en la presentación que no es exactamente así. La película incluye canciones y números de baile pero no pertenece a este género. "Me gusta decir que es una película donde la música es un elemento esencial", aseguró el cineasta. “No se aleja demasiado de la primera película. Arthur tiene música en él. Tiene una gracia para él”.

La película llega a las salas pese a que en 2019, cuando se estrenó la primera parte, el director dijo que iba a ser una única sobre el personaje. Ahora apunta que Phoenix y él siempre hablaron de la posibilidad de hacer una secuela.