Eva Soriano convierte 'Belén, campanas de Belén' en un rap

EL VILLANCICO DE 'TU CARA ME SUENA'

Belén, campanas de Belén es uno de los villancicos que más suenan cada Navidad. Los concursantes de Tu cara me suena 9 han querido versionarlo dándole cada uno su toque particular. Y, cómo no podía ser de otra manera, el más divertido ha sido el de Eva Soriano.

La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, ha convertido el tema en un rap. Si te dejó sin palabras su versión orquesta de Mon Amour, espera a escuchar esto...

En el nuevo Belén, campanas de Belén participan también María Peláe, Lydia Bosch, Agoney, Rasel o Davíd Fernández, que han preferido darle un toque más tradicional.

Peláe y Rasel cantan la versión aflamencada, Agoney luce voz y Nia se lanza con un tema más salsero. ¡Que no falte el ritmo!