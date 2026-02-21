Eva Soriano se une a la banda de Dani Fernández en 'El Desafío': así ha sido su prueba
Eva Soriano tiene experiencia como cantante, pero no como tecladista. Ese es el rol que ha debido desempeñar en la séptima gala de El Desafío 6, donde la presentadora de Cuerpos especiales se ha unido a la banda de Dani Fernández.
Eva Soriano ha unido fuerzas con Dani Fernández en El Desafío 6, pues ha tenido que aprender a tocar el teclado en tiempo récord para convencer al jurado de su talento musical. "Yo era cantante de orquesta y me he vestido como tal", ha dicho la presentadora de Cuerpos especiales sobre su vestido negro con brillantes.
Durante la prueba, Eva Soriano se ha convertido en una integrante más del grupo al tocar un teclado sintetizador de doble cuerpo durante más de tres minutos. Juntos han interpretado Me has invitado a bailar, uno de los mayores éxitos de Dani Fernández.
"Yo lo he escuchado bien", ha empezado valorando el artista. "Solo decirle que ha habido un momentillo... a lo mejor, ahí un poquillo de tempo... Yo siempre digo que, para la gente que no ha tocado nunca un instrumento, lo más difícil es hacerlo una vez con gente y que no se te vaya ni un poco el tempo ni un poquito los nervios. Parece fácil lo que hacemos, pero cuando te pones con toda la gente mirando es lo más difícil", ha añadido.
Eva Soriano, de nuevo molesta con el jurado
El jurado ha tomado buena nota de las palabras de Dani Fernández, pues le ha otorgado a la presentadora de Cuerpos especiales la segunda peor nota de la gala: 7 puntos. "Me ha parecido muy difícil porque se te oía todo el rato. Se te han visto los errores; ha habido dos o tres momentos donde te has perdido. Pero, en general, no ha sonado mal", ha valorado Juan del Val.
Al recibir su puntuación, Eva Soriano le ha lanzado un dardo al jurado: "Me gustaría que votarais con esa exactitud al resto de mis compañeros cuando la cagan en algo, pero no pasa nada. Ya he aceptado mi destino aquí: cualquier cagada mía es una cagada enorme, cualquier cagada del resto, no", ha dicho, riéndose al mirar a sus compañeros. En la clasificación general, va penúltima con 79 puntos.
Resultado de la Gala 7 de 'El Desafío 6'
- 1. Jessica Goicoechea - 30 puntos
- 2. Eduardo Navarrete - 20
- 3. Patricia Conde - 19
- 4. José Yélamo - 14
- 5. Daniel Illescas - 13
- 6. María José Campanario - 8
- 7. Eva Soriano - 7
- 8. Willy Bárcenas - 3