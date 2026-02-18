Quiénes son los invitados hoy en 'Pasapalabra': así son Arturo Valls, Carlos Marco, Ingrid García-Jonsson y Olvia Molina

Del 18 al 20 de febrero tienes una cita con los nuevos invitados de Pasapalabra. El plató se llenará estos días de famosos que harán divertirse tanto a los concursantes como al público. Dos actrices, un cantante y un humorista de altura acompañarán a Roberto Leal y los concursantes en su camino hacia El Rosco. ¡Te contamos quiénes son!

Arturo Valls

Arturo Valls en la premier de Rafaela y su loco mundo | Gtres

Arturo Valls Mollá (50 años) comenzó su recorrido como reportero en una televisión local de Valencia (después de abandonar la carrera) junto a la periodista Carmen Alcayde. Su debut en la televisión nacional fue como reportero en Caiga quien Caiga, presentado por El Gran Wyoming.

Con el tiempo, llegó a presentar otros programas como UHF, junto a Florentino Fernández y Nuria Roca y ha aparecido en películas como Torrente 2: Misión en Marbella y series como Un paso Adelante.

También ha participado en Tu cara me suena y ha sido presentador del mítico programa ¡Ahora caigo!y de Mask Singer,Me resbala y Splash! Famosos al agua.

Además, actualmente participa en la serie de Antena 3 Rafaela y su loco mundo.

Carlos Marco

Carlos Marco acudiendo al concierto de Lola Índigo de Madrid | Getty Images

Si por algo Carlos Marco (35 años) saltó a la fama, fue por su paso como integrante del grupo Auryn, junto a Blas Cantó, Dani Fernández, David Lafuente y Álvaro Gango. La banda se disolvió en 2016, pero continuó su carrera en solitario con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, Chalk Dreams. También ha formado parte del grupo Mantra, con el que participó en el Benidorm Fest 2024, y estrenó la canción SUPERFICIAL en 2025.

Sin embargo, el cantante ha desarrollado su carrera en los últimos años como director musical, trabajando en programas como Drag Race España, Disney Fam Jam y Mask Singer.

Además, también es productor musical, propietario de los estudios de grabación ROAR y cuenta con su propio sello discográfico y escuela de canto, Academia Jukebox.

Ingrid García-Jonsson

Ingrid García-Jonsson para el Festival de Cine de Mallorca | Getty Images

De origen hispano-sueco, Ingrid García-Jonsson (36 años) ha protagonizado películas independientes y comerciales como Ana de día, Explota, explota o Veneciafrenia, y desempeñó papeles secundarios en Toro o Un amor.

En el terreno de las series, ha aparecido en series como Superestrellao Instinto y en la nueva serie de Antena 3 Rafaela y su loco mundo.

Por su actuación en Hermosa Juventud,logró una nominación al Goya a mejor actriz revelación, así como otras nominaciones en los Premios Feroz y Gaudí por otros trabajos.

Olivia Molina

Olivia Molina durante el rodaje de 'Un hombre de verdad' | Gtres

Siguiendo dentro de la actuación, llegamos a la última invitada: Olivia Molina (45 años). Siendo nieta del cantante Antonio Molina e hija de la actriz Ángela Molina, difícilmente no acabaría siendo actriz.

Su primer trabajo fue Jara, donde actuó junto a su madre, y debutó en televisión en Al salir de clase, encarnando a Nadine. En teatro ha participado en obras comoLa casa de Bernarda Alba o El adefesio.

También ha participado en series como Un burka por amor, Física o Química, Luna, el misterio de Calenda, Amar es para siempre o La Valla.