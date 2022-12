Eva Soriano versiona 'All I want for Christmas' de Mariah Carey en las Campanadas de Neox // NEOX

A Eva Soriano no le gusta la Navidad. La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, se ha puesto en modo Grinch en las Campanadas de Neox y ha contagiado de su espíritu no-navideño a Miki Nadal.

Juntos han enumerado las cosas que no les gustan de estas fiestas y Eva Soriano ha destacado una por encima de todas. "Si hay algo que odio es el famoso villancico de la Navidad de Mariah Carey porque para diva ella, diva yo", ha dicho sobre All I want for Christmas, la canción que interpreta la cantante estadounidense desde 1994 y que le ha hecho ganar más de un millón de dólares desde entonces.

No le gusta la canción y se debe, en parte, a que ella tiene una versión mucho mejor, adaptada a su espíritu Grinch.

La versión de 'All I want for Christmas...' de Eva Soriano

No me mola el 31, ni las uvas ni brindar

Ni el dichoso cotillón, ni los cubatas de garrafón

Yo paso del día 1 con sus comidas familiares

Quiero estar en el sofá, dando likes en Instagram

No quiero a los Reyes Magos, ni sus mierdas de regalos

Lo que quiero de corazón, es comerme un buen roscón