La foto de Buzz Lightyear que sorprende a las redes: qué se esconde tras su casco en 'Lightyear'

Han pasado 26 años desde que la primera película de Toy Story vio la luz, pero lo cierto es que la saga de estos juguetes no deja de dar alegrías a sus creador. La última ha sido el tráiler de Lightyear, el spin-off sobre el astronauta de juguete más famoso del mundo, que ha dejado las expectativas muy altas respecto a la nueva entrega de animación de Pixar.

A ritmo de Starman de David Bowie, esta película no habla del juguete, sino del héroe que lo inspiró y que dio vida a uno de los personajes más queridos de la industria del cine. Será raro verle alejado de su inseparable Woody, pero descubriremos nuevos personajes de la saga cruciales.

Chris Evans pondrá voz a Buzz Lightyear

Así, conoceremos al verdadero personaje que se esconde detrás de la figura animada y al que dará voz el conocido actor Chris Evans, después de que Tim Allen pusiera la voz al juguete en las películas originales.

El actor lo ha confirmado a través de sus redes sociales y ha agradecido la confianza: “Tengo la piel de gallina, y la tendré cada vez que vea este tráiler o escuche una canción de Bowie. O tenga algún pensamiento entre ahora y julio porque nada me ha hecho sentir más alegría y gratitud que saber que soy parte de esto y que básicamente siempre esté en mi mente”, señalaba en un tweet.

El detalle en el que los fans de Toy Story no pueden dejar de pensar

No obstante, no es el tráiler en sí o la trama lo que más ha llamado la atención de los grandes fans de la saga, ya adultos, que no han podido evitar fijarse en un detalle del que pocos tenían idea.

Y es que, en esta entrega, por fin podemos ver al personaje de Buzz Lightyear sin su habitual traje de astronauta, como una persona normal y corriente, y hemos descubierto... ¡que tiene pelo!

Tras muchísimos años pensando qué se escondía detrás de su habitual casco morado, el tráiler de Lightyear nos ha recordado (o descubierto) que el guardián espacial tiene una considerable mata de pelo en su cabeza y es algo que los fans aún están intentando asimilar.

"Buzz Lightyear tiene pelo y no sé cómo sentirme", decía uno de ellos, mientras que otros lo calificaban de surrealista y aseguraban que acababan de darse cuenta de que el personaje no es calvo ni tiene el pelo morado.