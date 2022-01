Inma Cuesta, de cerca: su edad, su pareja, su hija y su lucha contra Photoshop y la 'operación bikini'

Inma Cuesta es uno de los rostros del cine español. La actriz de 41 años debutó el el cine con 26 con la película Café sola o con ellas, de 2007. Fue el inicio de una carrera meteórica, que incluye tres nominaciones al Goya (películas) y dos premios Feroz (películas). Su último estreno es la película de terror El páramo, que protagoniza junto a Roberto Álamo, con quien ya había trabajado en Águila roja, la serie que le dio la fama.

Un debut teatral junto a Nacho cano

Antes de ser Margarita en la serie de TVE. Inma Cuesta fue María en el musical Hoy no me puedo levantar. (2005-2009). Nacho Cano le dio la oportunidad eligiéndola entre más de 2.000 de aspirantes a protagonizar el espectáculo. "Cuando me lo encontré con, le dije: 'Creo que me estás buscando a mí'. ¡Y era Nacho Cano! Pensaría: '¿Y esta niñata quién es?", contó la actriz, que se presentó a este papel con 23 años.

Cuatro años después, cuando ya triunfaba en televisión, trabajó en el musical ¡Ay, Carmela!, con Javier Gutiérrez y Marta Ribera. Duró un año y no le importaría repetir la experiencia.

"Si tengo oportunidad, volveré a repetir con otro proyecto de estas características. Me encanta la música y guardo un gran respeto y admiración por todos los profesionales que se dedican a esta especialidad. Creo que es tan difícil o más que actuar", contó en una entrevista en 2014.

La faceta cantante de Inma Cuesta

Inma Cuesta canta desde niña, pero nunca ha pensado en dirigir su carrera hacia la música. "Si me toca interpretar algún personaje que tiene que cantar, lo hago de mil amores y me entrego totalmente. Pero, no, grabar un disco ni me lo planteo. Son palabras mayores. Requiere una preparación que quizá no tenga. Lo veo muy complicado. No sé, tal vez en el futuro”, decía en esa misma entrevista la actriz, que ha mostrado en numerosas ocasiones sus dotes como cantante.

El cine ha sabido explotar este talento y uno de los directores que más lo ha hecho fue Paula Ortiz en la película La novia. ¿Quién no se ha emocionado escuchando La tarara cantada con su voz?

Pero no solo el cine ha hecho cantar a Inma Cuesta, también la televisión. En Late Motiv sorprendió interpretando Volver, Volver, y también la hemos escuchado cantar Piensa en mí de Luz Casal o Contigo de Joaquín Sabina. Si le preguntan cómo se define, ella lo tiene claro. “Soy una actriz que canta”.

Un premio para su misteriosa novia

El talento de Inma Cuesta la ha llevado a recoger múltiples premios. Uno de los últimos lo recibió en mayo de 2021. En festival de Alicante fue reconocida por toda su carrera. El premio se lo dedicó a “la mejor compañera de aventuras”.

Inma Cuesta, exnovia de Vanesa Martin y muy poco dada a hablar de su vida privada, acercaba así al público su relación.

"Siempre he vivido el tema con naturalidad, tanto yo como mi círculo. Siempre me he sentido apoyada. Gente homófoba siempre va a haber, pero no la tengo en cuenta", decía en una entrevista en La Vanguardia sobre sus críticas a los haters del colectivo.

La hija de Inma Cuesta y su novia

De la pareja con quien Inma Cuesta comparte su vida poco o nada se sabe.

El pasado verano la pareja disfrutó de unos días de descanso en las playas de Cádiz, cuando fueron fotografiadas con la hija de ambas. La pequeña, cuya existencia se conoció el pasado diciembre, tiene un año y medio y es fruto de tratamiento por fecundación un vitro. No se saben más datos sobre la familia, que vive en el campo a las afueras de Madrid.

"Prefiero no entrar en ese tema. Entiendo que te haya sorprendido y disculpa, pero no quiero mezclar mi intimidad con el trabajo. No quiero que esto acabe siendo el titular", respondió al ser preguntada recientemente sobre el tema.

La lucha de Inma Cuesta contra los retoques de Instagram

Inma Cuesta es una actriz 100% natural y lo dejó muy claro en 2015 cuando alzó su voz contra los retoques con Photoshop hechos por algunas revistas. Su post de Instagram superó los 235.000 me gusta.

"Verte y no reconocerte, descubrir que tu imagen está en manos de personas que tienen un sentido de la belleza absolutamente irreal", empezaba diciendo en la publicación. "No entiendo la necesidad de retocar mi cuerpo hasta dejarme casi en la mitad de lo que soy, alisar mi piel y alargar mi cuello hasta convertirme casi en una muñeca sin expresión", escribió la actriz al publicar una foto suya antes y después de ser tratada con la herramienta de edición.

Hoy es todavía más combativa. La actriz defiende el uso de ropa ancha y zapato plano, y no tiene duda de cuál es su discurso: "Quien desee Photoshop, adelante. Pero a mí esos filtros que cambian el rostro me parecen espeluznantes. No quiero que mi imagen sea irreal, que una niña me vea y piense que eso es normal. Así que dije basta".

En esta línea, el pasado junio compartió en Instagram una reflexión de Camila Cabello sobre los cuerpos femeninos e hizo una importante reflexión: "A todas aquellas revistas que siguen llenando sus portadas de cara al verano, dándonos consejos para la famosa operación bikini sean responsables, quizá haya llegado el momento de tacharla de la lista. Mujeres, luzcan sus cuerpos sanas, seguras de si mismas, libres y sobre todo felices!"