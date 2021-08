"¡Es una jodida gripe!': El hijo de Tom Hanks niega la pandemia y se contradice sobre las vacunas

Te interesa Melanie Griffith compara las diferencias entre una foto tomada por ella y por un paparazzi

Chet Hanks es, sin duda, el hijo más polémico de los cuatro que tiene el actor Tom Hanks. Ha sido protagonista de titulares en numerosas ocasiones por sus problemas con las drogas, las acusaciones de abuso y sus conductas violentas y racistas.

Esta vez, Chet Hanks está en boca de todos por poner en duda el coronavirus y asegurar que él no piensa vacunarse. Parece que pasa por alto que sus padres estuvieron contagiados de covid. De hecho, Tom Hanks y Rita Wilson fueron de los primeros en caer enfermos.

Dice que está vacunado y acto seguido lo niega

La forma en la que ha afirmado esto ha sido peculiar y ha llamado la atención de sus seguidores. Hanks ha comenzado a grabarse en su coche y se ha dirigido a sus fans para animarles a vacunarse cuanto antes y él asegura haberlo hecho ya: "He estado indeciso sobre esto durante un tiempo, por eso nunca he hablado de ello, pero con la cantidad de personas que conozco que se han contagiado de covid, y con las cifras en aumento, creo que es importante que diga que me he vacunado, creo que todo el mundo debería hacerlo".

Sin embargo, en ese momento su tono de voz comienza a cambiar radicalmente y grita: "El coronavirus es una jodida gripe". Su malestar es cada vez más evidente cuando afirma: "¡Si no está roto, no lo arregles! Nunca tuve covid. No me vais a pinchar esa puta aguja".

Para concluir dice: "¡Estoy cansado de llevar una puta mascarilla!".

Además, el músico ha afirmado que quiénes estén enfermos o sean personas de alto riesgo "que se queden en casa".

Muchos de sus seguidores están de acuerdo con él, pero muchos otros esperan que Hanks retire lo dicho y rectifique sus palabras.