Mucho talento y el gran robo final de Pablo López, en una nueva entrega de los 'Asaltos de la Voz'

En el último programa de los asaltos de La Voz se han enfrentado 5 talents de los equipos de Antonio Orozco y Luis Fonsi en una noche llena de emociones y muchísimo talento en la que los coaches lo han tenido muy complicado para escoger a los que pasarán a las batallas.

Primero han salido al ring los 5 talents seleccionados por Antonio Orozco y Karol G, donde Lia Kali ha sido la primera triunfadora de la noche. La catalana ha salido con mucha fuerza para sorprendernos con su particular versión de 'I just want to make love to you' de Rápidamente Miriam Rodríguez, asesora de Pablo López, la ha reconocido: "Hice el casting final con ella. Era un de las persona que tenía clarísimo que entraría. El tiempo pone a cada uno en su lugar".

El siguiente 'talent' en pasar a las batallas ha sido Javi Moya, con una preciosa versión de 'Mi Marciana' de Alejandro Sanz acompañado de su guitarra. Karol G ha expresado lo mucho que le ha gustado su actuación y no ha dudado en felicitarlo: "Es un placer escucharte, tienes súper claro que amas esto, la canción la hiciste completamente tuya… Te felicito, es espectacular".

Con los dos seleccionados del equipo de Orozco y ningún robo por parte del resto de los coaches, llegaba el turno de los talents de Luis Fonsi. Desde las audiciones a ciegas, Lion ha demostrado que tiene un estilo muy característico y sabe hacer magia sobre el escenario. Una particular y emotiva versión de 'Fix you' de Coldplay, primero con su guitarra y más tarde uniéndose toda la banda ha dejado a los coaches sin palabras. Sin duda merecedor de continuar en la siguiente fase del programa.

Rolita ha sido la segunda seleccionada de Luis Fonsi y David Bustamante para pasar a las batallas de La Voz. Los coaches y asesores de ‘La Voz’ se han rendido a los pies de Rolita con su maravillosa versión de ‘At last’ de Etta James, donde ha puesto toda su garra y pasión.

Pero aún quedaba un plato fuerte para finalizar la velada. Con los dos seleccionados por equipo, Pablo López y Miriam Rodríguez han apretado el pulsador para hacer el robo definitivo de la noche, rescatando para su equipo a Tomás Basso.