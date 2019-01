Pablo López y Palomy emocionan cantando a dúo en un estreno de ‘La Voz’ cargado de talento y sorpresas

No podíamos aguantar la emoción de ver el estreno de 'La Voz' en Antena 3, ¡y superó todas las expectativas! Los coaches Paulina Rubio, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco sorprendieron con su complicidad, sus bromas y su cercanía a los talents. ¡Y este martes a las 22:40h, el resto de 'Audiciones a ciegas' de 'La Voz'! ¡Donde participará el aspirante de Europa FM que nos ayudaste a elegir!

La noche comenzó por todo lo alto, con la actuación de Linda Rodrigo cantando 'Issues', en un despliegue de poderío vocal que hizo a Fonsi ser el primero en girarse, ¡y en estrenar el bloqueo! ¡Menuda cara se le quedó a Pau cuando vio que su pulsador "no funcionaba"!

Aunque se giraron también Orozo y Pablo, Linda tenía claro que quería ir al equipo de Fonsi: “Vamos a conquistar el mundo entero tú y yo”, le dijo el cantante.

Pero el que es sin duda el momentazo de la gala vino poco después, con la actuación de Palomy, que emocionó hasta las lágrimas a un Pablo López que no dudó en decirle a la joven aspirante que su voz había hecho crecer su canción ‘Ángel Caído’.

Luego ambos interpretaron a dúo junto al piano el emotivo tema, y al terminar, Palomy tenía aún más claro que quería formar parte del equipo de Pablo ¡e incluso casarse con él! "Me quiero ir al fin del mundo y casarme contigo", le dijo colgada de su cuello.

Luego llegó el turno a una desconcertante y hermosa voz que provenía de detrás de una tela interpretando ‘City Of Stars’. ¿Era una voz, dos, tres?

Cuando calló la tela, Juanfra ya había conquistado a los coches, salvo a Pablo, aunque al final ganó el “saber hacer” de Orozco: “¡Pensé que era una mujer!”. ¡Impresionante!

Y la noche avanzó, dando paso al violonchelo de Keila García y su particular voz, que conquistó a todos los coaches, con su interpretación de 'Lost on you'.

Keila no dudó con quién quería irse, y Pablo López sumó otro talentazo a su equipo.

Y la noche acabó con el buen rollo de Domingo Ondiz y Roy Borland. Con el ukelele y la guitarra, refrescaron el plató de 'La Voz' en Antena 3 y se llevaron de calle a Luis Fonsi, que se los quedó sin dudarlo: “Si hay algo en España es mucho, mucho, mucho talento”, comentaba.

¡Y este martes 8 a las 22.40h, tienes otra cita con las ‘Audiciones a ciegas’ de La Voz!