Una versión “multicolor” de La Flaca enamora a los coaches de La Voz, ¡y vuelve sevillano a Fonsi!

La noche, la segunda de la penúltima semana de Audiciones a Ciegas en La Voz, no fue fácil para los talents. Los equipos están casi llenos y los coaches buscan voces muy concretas para completarlos. Y así, como caído del cielo, llegó la peculiar y potente voz de Álvaro de Luna, un sevillano que impresionó a Luis Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco logrando el único pleno de la noche, ¡e incluso haciendo que Fonsi se declarase sevillano o Paulina un adoradora de las carrozas de caballos! Aunque la lucha por hacerse con el talent fue encarnecida, la oda a la libertad de Pablo López conquistó el corazón de Álvaro, que se sumó a su equipo:

Después le llegó el turno a la increíble voz "soulera" de Naiara, que conquistó a un enamoradizo Luis Fonsi con su 'Will you still love me tomorrow'. "Yes, I will", gritaba Fonsi desde el sillón, observando impresionado la actuación de la joven. Y aunque Antonio Orozco lo intentó, Naiara lo tenía claro:

Teresa Ferrer se atrevió con la complicadísima 'Defying gravity', un tema del musical Wicked, que convenció a Antonio Orozco con su "emoción" y su potente voz:

La noche estaba cerca de terminar cuando Mark Wayne llenó de soul el plató de La Voz y conquistó a Paulina Rubio con su versión de 'Let's stay together':

Hay talents que cantan en español, inglés, francés, italiano… Y Lydia Ruiz se atrevió a volver locos a los presentes con su versión del tema en catalán 'Boig per tu', conquistando en el último segundo al también catalán Antonio Orozco y despertando la admiración “sin tonterías" de Pablo López. "Lo único que importa es la emoción", le dijo su coach Orozco, para añadir "eres tan valiente... por favor, déjame acompañarte":

La semana que viene quedarán cerrados definitivamente los equipos, ¡qué nervios!