Love Island: así son las reglas del juego del nuevo concurso de Neox

Después de arrasar en otros países como Reino Unido y Australia, Love Island aterriza en Neox el próximo 11 de abril. Con un formato completamente innovador en el que el espectador escoge el destino de los isleños, solteros y solteras con perfiles de lo más variados viajarán hasta Canarias para encontrar el amor... ¡Y ganar el concurso!

Presentado por Cristina Pedroche

Si hay alguien que tiene el carisma y la espontaneidad necesaria para presentar Love Island es Cristina Pedroche. Tal como ha explicado durante la rueda de prensa de presentación del programa, además de presentadora va a ser espectadora. Por lo que no va a ocultar sus reacciones frente a los isleños, ni dudará en escucharles y aconsejarles cuando visite la villa: "Yo soy transparente como mis vestidos, si hay alguien que me cae bien se va a notar, y si no también".

Además, nos asegura que tiene muchas sorpresas preparadas para el programa.

LAS REGLAS DEL JUEGO

Jugadores

Love Island iniciará el juego con cinco concursantes, a los que bautizarán como isleños. Cinco chicos y cinco chicas de entre 20 y 30 años se dispondrán a encontrar el amor en la villa y a superar con éxito todas las pruebas del programa.

Pero a lo largo del concurso, veremos entorno a unos 26 y 28 isleños. Ya que cuando nuevos solteros irán sustituyendo a los que vayan siendo eliminados.

Y aunque todos los isleños sean jóvenes, encontraremos perfiles de lo más variados: un arquitecto, una enfermera de UCI, una bailarina, un atleta de alto rendimiento, un ayudante de mago... ¡Lo vas a tener muy difícil para escoger a tus solteros favoritos!

Inicio de la partida y días de juego

El inicio de esta aventura comenzará el domingo 11 de abril con la llegada de los 10 primeros solteros a la villa y se alargará durante seis semanas.

Como novedad respecto a otros programas de este tipo, Love Island se emitirá de domingo a jueves en prime time en Neox. El objetivo del programa es que el espectador se sienta partícipe de todo lo que está ocurriendo en directo en la villa en todo momento.

Además, los viernes se emitirá un programa especial en Atresplayer Premium con imágenes inéditas de la semana y donde el espectador tendrá un papel muy importante.

El tablero

Las Islas Canarias ha sido el lugar escogido para que los isleños tengan sus citas y encuentren el amor. Convivirán en una villa de ensueño idóneo para encontrar a su media naranja.

Los dados

Lo más importante del programa: el espectador. A través de una app, será la audiencia la que decida el transcurso del programa, con una estructura completamente abierta.

Desde qué parejas tienen citas juntas a que solteros deben abandonar la isla para que entre otros nuevos. El espectador tendrá un papel crucial durante todo el concurso.

¿Quién gana?

Los ganadores serán aquella pareja que haya conseguido superar todas las pruebas a las que se hayan tenido que enfrentar durante el programa.

Y tal como hemos dicho antes, que haya convenido al público de que deben continuar en el programa hasta la final.

El premio

Aunque no hay mejor premio que encontrar el amor, en Love Island no solo se van a ir con el corazón lleno, también con los bolsillos. La pareja ganadora se llevará un premio de 25.000 euros.

Esto hará que, más allá del amor, puedan surgir alianzas y estrategias para llegar a la final y hacerse con el premio. ¿Serás capaz de detectar en qué parejas ha nacido un sentimiento real?