María Peláe regresa a 'Tu cara me suena' para interpretar su mítico tema 'La niña' con Anne Igartiburu

Los regresos a casa siempre son un motivo de celebración y este viernes ha sidoMaría Peláe la que ha vuelto a Tu cara me suena. La malagueña compitió en la novena temporada y quedó en tercer lugar, aunque esta vez nos ha visitado para interpretarse a ella misma junto a Anne Igartiburu.

La presentadora y la cantautora han brillado con su actuación de La niña, el tema que estrenó en 2019 para visibilizar a las mujeres lesbianas o bisexuales. Han recreado el videoclip y ha sido una auténtica fantasía vocal porque Anne la ha imitado perfectamente y en varios momentos no se sabía quien era la que cantaba.

Al finalizar, la reacción del público y el jurado no pudo ser mejor, ya que todos se levantaron para aplaudirlas. El propio Àngel Llàcer se emocionó mucho con su regreso y le recordó "lo mucho que la había echado de menos". "No lo sabía hasta que te he vuelto a ver aquí", ha dicho.

"En este programa siempre lo hacías bien y las cosas mejores. De hecho, hoy has hecho mejor a Anne porque yo a ella no la veo. Super bien Anne, un currazo", la ha valorado el catalán enfatizando en la buenísima imitación vocal que ha tenido.

Durante el reparto de votos, el jurado le dio dos 9, un 10 y un 11. Mientras, el público le dio el 7.

En la próxima gala, Anne Igartiburu deberá imitar a F.R David.