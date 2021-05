'Mask Singer 2' desenmascara a su primera máscara: Menina revela su identidad

¡La espera ha terminado! La primera gala de Mask Singer 2 ha desvelado ya la identidad de su primera máscara: ¡La Toya Jackson estaba bajo Menina y como nada hacía sospechar que se tratase de ella!

La hermana de Michael Jackson ha interpretado Lovefool de The Cardigans en su primera actuación, y luego se ha decantado por Never really over de Katy Perry para el duelo final, que finalmente ha ganado Ángel.

Tras quitarse la máscara el jurado se ha llevado las manos a la cabeza tras esta revelación. ¿Serán capaces de adivinar quién se esconde bajo el resto del electo de máscara? Todavía queda mucho programa por delante.

Las nuevas máscaras han aterrizado en Antena 3 para dar la sorpresa en esta nueva temporada, que arranca con novedades en la mecánica y tres nuevas incorporaciones.

Si en la edición anterior participaban 12 máscaras y dos invitados especiales (que fueron Cristina Pedroche y Mónica Carrillo), esta vez son 15 los famosos que se la jugarán para conseguir despistar al público y el jurado, formado por José Mota, Javier Ambrossi, Javier Calvo y la ganadora de la pasada edición, Paz Vega. Además de demostrar sus habilidades con la voz, intentarán despistar a jurado con pistas cada vez más difíciles.

Junto a la ya desenmascarada Menina, n el primer programa hemos podido disfrutar de las actuaciones de Cocodrilo, Erizo, Ángel y Cactus; pero las voces de Dragona, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Monstruita, Perro, Plátano y Rana todavía son un misterio.

¿Quién se llevará los prismáticos de oro?

Una de las novedades de esta segunda temporada es que los investigadores tendrán también premio final. José Mota, Paz Vega, Javier Calvo y Javier Ambrossi optan a los prismáticos de oro, que es un reconocimiento al que más visión tenga para desenmascarar a los participantes. ¡A ver esas apuestas!

Dama Centella, la máscara digital

Dama Centella es otra de las novedades de esta temporada. Se trata de una máscara digital cuya identidad irán desvelando los espectadores a través de las redes sociales y la web del programa, que publicarán material exclusivo cada semana sobre esta máscara para que la audiencia adivine al personaje. Su identidad se revelará en la gala final de Mask Singer: adivina quién canta.

Dama centella es la invitada online, pero Mask Singer 2 también contará con invitados en plató. Contará con máscaras invitadas que resolverán su identidad en el mismo día de su actuación.