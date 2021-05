Las pistas que ya se han revelado de los concursantes de 'Mask Singer 2'

Las 15 máscaras de la segunda edición de Mask Singer ya están listas para cantar, y los cuatro investigadores están preparados para tratar de adivinar quiénes se esconden tras ellas.

No se sabe todavía cuándo regresa el concurso de Antena 3, pero está todo listo y las primeras pistas para desenmascarar a los concursantes ya se han dado.

Han sido los propios participantes quienes han aparecido por sorpresa en distintos programas de Antena 3 y laSexta para revelar algún dato de su identidad. Los recopilamos todos para que puedas jugar a ser José Mota, Javier Ambrossi, Javi Calvo y Paz Vega jugando a adivinar la identidad de los participantes.

Menina

La Menina, máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

Erizo

El Erizo, máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

"Aunque me veáis con estos vestidos, un pelín clásicos, se puede decir que soy objeto de deseo de burgueses y nobles". (

“Soy un erizo samurái universal con una armadura única y una técnica de combate sin igual. Por eso no hay nadie en el mundo que no conozca mi gran arte milenario”. (Zapeando)

Huevo

El Huevo, nueva máscara para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

“A algunos huevos famosos se les ha subido la huevina a la cabeza como a Fabergé. Un snob de cuidado. Yo, sin tanta parafernalia, perduraré también en el tiempo”. (Liarla Pardo)

Ángel

El Ángel, máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

“Los ángeles somos muy valientes y no nos asusta ningún reto. Fijaos que he realizado grandes hazañas con mis piececitos cuando podría haberlo hecho saltando de nube en nube”. (Aruser@s)

Gatita

La Gatita, máscara de la segunda temporada de ‘Mask Singer’ // antena3.com

“Soy una gatita muy pasional… Siempre me guío por lo que me hace vibrar, a pesar de los que maúllan a mis espaldas”. (Liarla Pardo)

Plátano

El Plátano, nueva máscara de la segunda temporada de ‘Mask Singer’ // antena3.com

“Soy más famoso que el plátano de Canarias. Vamos, soy el ídolo de las masas. No hay nadie en Latinoamérica que no tenga en su casa a esta linda fruta”. (Zapeando)

Flamenco

El Flamenco, nueva máscara para la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' // antena3.com

“Soy un flamenco roquero que piensa mucho en los demás. Por eso adoro sudar mis plumas en las causas benéficas. Allí coincido con mis amigos flamencos más famosos”. (Liarla Pardo)

Mariposa

La Mariposa, máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

“Surco los cielos desde tiempos inmemoriales y soy una de las primeras fuentes de inspiración de los mortales. Pero no solo soy pionera en eso". (Pasapalabra)

Medusa

La Medusa, máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

“Mi cuerpo puede que sea blanco pero soy muy cabezota. Todas las prendas de mi armario tienen que estar siempre en su respectiva percha”. (Boom)

Cocodrilo

El Cocodrilo, nueva máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

“Lo que no le pase a un cocodrilo al otro lado del charco… ¡Si hasta me han invitado a cenar a La Casa Blanca! Ese día le saqué todo el brillo a mis dientes de oro”. (La ruleta de la suerte)

Perro

El Perro, nueva máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' // antena3.com

“Sé lo que estáis pensando. Este perro es una chuleta. Bueno, no os lo voy a negar pero tenéis que entenderme. Para mí lo de ponerse delante de un micrófono y unas lucecitas... puf... eso es pienso comido”. (Ahora caigo)

Monstruita

Monstruita, máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

“Me he preparado mucho para estar a la altura de Mask Singer… Ahora me veis con este monstruoso tipazo peludo, pero tengo que confesar que he llegado a pesar 30 kilos más. ¡Me pirro por las chuches!”. (Espejo Público)

Cáctus

Cactus, máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

"Soy fuerte, transmito paz y la gente me tiene cariño, tanto que hasta podría ser un líder mundial, pero ¿cómo solucionar lo de los abrazos en los mítines?". (Zapeando)

Dragona

La Dragona, máscara confirmada para la segunda edición de 'Mask Singer' // antena3.com

"Lo mejor de mi casa es que puedo ser yo misma y recuperar mi verdadero nombre que muy poca gente conoce” (El Intermedio)