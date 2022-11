'Matar a la madre', el corto dirigido por Omar Ayuso con La Bien Querida como actriz protagonista

La Bien Querida lleva más de 13 años en la música y uno en la interpretación. La cantante de 49 años es la protagonista de Matar a la madre, el corto dirigido por el actor Omar Ayuso, de la serie Élite, para el que este trabajo también supone un debut tras las cámaras.

"La idea original nace en 2019, la primera vez que cursé guión de cine en la universidad", contó en una entrevista en Vogue el también guionista y productor este trabajo estrenado en 2022. "Surgió como posible trabajo final de una asignatura pero, por incompatibilidad horaria, entre los rodajes y las clases, nunca llegué a desarrollar la idea y se quedó en una nota del móvil".

Una nota que cayó en el olvido cuando se matriculó en el segundo año de guión. Olvidó la idea hasta que en octubre de 2020 terminó el guión de su primera película. " Mi primer impulso fue el de intentar rodar la película, pero ni dos segundos tardé en decirme a mí mismo: ‘¿Dónde vas? Rueda primero un corto, o dos, y ya vendrá la película cuando sea el momento’. Fue entonces cuando recordé la idea de Matar a la madre", explicó en esa entrevista.

"Ese mismo día le mandé el guion a mis colegas, a mi hermana, y a las personas con las que tenía claro desde hacía mucho tiempo que quería empezar. Tengo la suerte de que la inmensa mayoría de las personas a las que les envié ese texto para que me devolvieran impresiones, sensaciones y notas han acabado formando parte del proyecto", añadió el actor.

Un corto protagonizado por La Bien Querida

Una de esas personas que forman parte del corto de Ayuso es la cantante La Bien Querida, quien da vida a Dorita, la protagonista.

"Es una de mis cantantes favoritas y siempre me ha generado mucha intriga", contó Omar Ayuso sobre por qué decidió llamar a la cantante, con quien había colaborado anteriormente. "Hace unos meses, hice un vídeo casero para Instagram sobre el Madrid fantasmal de la era pandémica. Se me ocurrió proponerle que compusiera una canción original inspirándose en las imágenes para emplearla como banda sonora del vídeo, y me llamó al instante para decirme que sí".

La canción para ese primer trabajo de Omar llegó a los días. "Me citó en su casa para mostrarme lo que había compuesto, me invitó a un té y hablamos de muchísimas cosas. El flechazo fue tal que le propuse leer el guion de este corto, y no tardó en acceder. Es una tía increíble".

"Me hizo mucha ilusión cuando me lo propuso y acepté. Pero yo el corto no lo he visto, aunque lo hemos presentado en festivales, porque no me gusta verme. Tampoco veo actuaciones que he hecho", ha contado la cantante en Jenesaispop sobre este trabajo presentado en junio en la Sala Equis de Madrid.

La cantante asegura que disfruta actuando, pero verse es otra cosa: "Sé que me voy a sacar pegas y me voy a juzgar demasiado. Pero la experiencia me encantó y el corto ha tenido mucho recorrido en festivales. Ha sido un reto".

De qué va Matar a la madre

Matar a la madre es es "el relato de un encuentro, el de Dorita y Noa en un establecimiento de comida rápida del centro de Madrid", explica el director al hablar del trabajo que se centra en una conversación sobre culpa, pasado y maternidad.

"Al principio era una historia propia, pero no personal, y después me di cuenta de que lo era profundamente. En realidad, es un proceso que se acabó volviendo terapéutico o sanador para mí", ha explicado Ayuso.

El corto, producido por su empresa Colegas, cuenta también con los actores Iván Pellicer, que interpreta a Noa; Mariona Terés, Marisol; Jorge Clemente, Greta Fernández y Julia de Castro.