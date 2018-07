Miley Cyrus canta con su hermana, y Arya y Sansa Stark montan en dragón mecánico para el Carpool Karaoke

El Carpool Karaoke , el programa de James Corden en The Late Late Show, vuelve con una nueva temporada cargada de sorpresas. El show ha lanzado su primer adelanto, en el que podemos ver estrellas de la serie Game of Thrones , además de Miley Cyrus junto a su hermana o Shakira ... ¿bailando el waka waka?

CARPOOL KARAOKE: THE SERIES, PRIMER AVANCE

'The Late Late Show' de James Corden regresa cargado de novedades en su próxima temporada. El programa pasará a ser exclusivo para usuarios de Apple y tendrá 16 episodios de media hora cada uno.

Carpool Karaoke: The Series, así se llamará el espacio bajo el dominio de Apple Music y tendrá un nuevo episodio cada martes. La fecha de estreno será el 8 de agosto, aunque ya hemos podido ver el primer trailer de lo que se nos viene encima.

En el teaser nos presenta a multitud de estrellas del cine y de la música, entre los que aparecen Ariana Grande, Jessica Alba, Miley Cyrus, Alicia Keys, las actrices de Game of Thrones, Maisie Williams y Sophie Turner, quienes interpretan a las hermanas Arya y Sansa Stark, Shakira, Will.i.am, John Cena y muchos más. ¿Preparados?

Por lo poco que hemos podido ver parece que no nos vamos a aburrir con esta nueva entrega del espacio más exitoso de The Late Late Show. En las imágenes ofrecidas por Apple podemos ver a Arya y Sansa Stark subidas a un dragón mecánico, a Miley Cyrus cantando junto a su hermana o a Will Smith... ¡en una boda!

"Sube a un viaje de coche cargado de estrellas y canciones en el programa original de Apple, Carpool Karaoke. Basado en el segmento de The Late Late Show with James Corden que se volvió una sensación viral, cada episodio presentará a parejas de celebridades -desde Alicia Keys a John Legend e incluso Billy Eichner y Metallica- compartiendo un coche, cantando sus listas de reproducción favoritas y embarcándose en aventuras", indica la descripción del vídeo en Youtube.

¡Preparaos para lo que viene en el Carpool Karaoke!