El murciélago latino: la cantante Leslie Grace será la nueva Batgirl

Leslie Grace , conocida por su papel en el musical In The Heights , ha sido la elegida para ser la nueva vigilante de Gotham. Parece que a Batman le ha salido competencia.

Después de un casting que se ha prolongado durante meses y en el que han saltado varios nombres a la palestra, como los de Zoey Deutch o Haley Lu Ricardson, la que se hace con el papel de Batgirl es la cantante y actriz dominicana Leslie Grace. Warner Bros y DC Films parecen ponerse de acuerdo en que ella es la mejor candidata posible para dar vida a la icónica Barbara Gordon, la hija del Comisario James Gordon.

En los cómics, Batgirl es una de las integrantes de la Batfamilia, junto a Robin, Nightwing y Batwoman (la familia no ha parado de crecer durante los últimos años) y una de las más queridas por los fans del encapotado de Gotham. Su primera aparición se produjo en Detective Comics 359, en el que la superheroína es presentada como la hija del Comisario. Aquel guion estuvo a cargo de Gardner Fox, mientras que el apartado gráfico fue obra de Carmine Infantino, un seguro en los lápices.

La película de Batgirl se suma a los últimos proyectos de la compañía, junto al anuncio de Michael B. Jordan y su Val-Zod como Superman y la confirmación de Sasha Calle como Supergirl para la película The Flash, que dirige Andy Muschietti. También hay que decir que la idea sobre una película de Batgirl viene de lejos, cuando se creía que Joss Whedon ajustaría el timón del universo DC, contratado para suplir a Zack Snyder en la Justice League.

El film estará dirigido por Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys for Life) bajo el guión de Christina Hodson.

Leslie Grace tiene ante sí la oportunidad de su vida, porque interpretar a una superheroína no es poca cosa y Batgirl tiene el peso suficiente como para catapultar su carrera. La cantante dominicana ya ha demostrado su capacidad en In The Heights, pero dar vida a Barbara Gordon son palabras mayores. Habrá que esperar a ver qué nos ofrece. De momento, solo hemos podido verla brillar en una película, aunque donde más se ha prodigado ha sido en el terreno de la música.

Si os interesan algunos cómics para conocer a Batgirl, aquí van unos cuantos:

Alicia Silverstone como Batgirl

Recordemos que en el pasado ya hubo una Batgirl de acción real con el personaje interpretado por Alicia Silverstone en la discutida Batman y Robin, de 1997, con George Clooney bajo la piel del superhéroe. Tampoco hay que olvidarse de Yvonne Craig y su Batichica de la serie de 1966.