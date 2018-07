Nick Jonas saca su lado más aventurero para cruzar un lago helado… ¡En ropa interior!

Nick ha participado en una edición del programa Running Wild with Bear Grylls, que se trata de repetir el formato de El Último Superviviente, pero con famosos. Actrices como Kate Winslet o Kate Hudson, el mismísimo Barack Obama y ahora también Nick Jonas entre otros, han caído en las garras de Bear Grylls, dejándose guiar a través de la naturaleza más salvaje.

Uno de los momentos más llamativos del programa con el cantante, ha sido cuando ambos se han quedado en calzoncillos (a juego ¿?) para cruzar un lago parcialmente helado, que a simple vista no tenemos claro si habría sido más fácil rodearlo, aunque eso sin duda era mucho menos emocionante…

Después de atravesar como valientes las heladas aguas, llegó el momento más complicado para ambos, pero especialmente para Nick. El cantante es diabético y es muy importante que mantega activa la circulación de sus pies. Por eso, al decirle a Bear que se estaba quedado helado, el aventurero no dudó por un instante en masajearle los pies e incluso ponerlo debajo de sus antebrazos para calentarlos con su cuerpo. Desde luego, no sé si habría sido mejor rodear el lago o no, pero ese momento de amistad ¡bien vale un chapuzón helado! No te pierdas el momentazo: