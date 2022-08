El novio de Lorena Castell entra en directo en 'Zapeando' por sorpresa desde la playa

Agosto es sinónimo de vacaciones para muchos, pero de trabajo para todos aquellos que ya han podido disfrutar de estos ansiados días de descanso previamente.

Esto es lo que ocurre en el equipo de Zapeando, con Lorena Castell al mando mientras otros compañeros como Dani Mateo o Miki Nadal continúan de vacaciones. En su caso, Miki no se ha olvidado de sus compañeros y ha entrado en directo en el programa. Eso sí, desde la playa de Alicante para dar un poquito de envidia luciendo bronceado. "Estoy igual de moreno que tú en invierno", bromea Nadal con Lorena.

Aprovechando que en plató estaban hablando de Chiquito de la Calzada, Miki ha explicado un chiste mientras alguien "se le agolpaba" al ver que estaba saliendo en televisión. "Ven para aquí, que eres muy pesado", le indica Miki a alguien, que cuando ha aparecido en pantalla no es otro que Rubén Bernal, pareja de Lorena Castell.

"¿Pero qué haces tú ahí?", le ha preguntado Lorena sin salir de su asombro. "¿Os habéis encontrado en la playa? Este es mi chico, es Rubén", ha continuado explicando a la audiencia.

A continuación Lorena ha explicado que pese a ser grande la costa de Alicante, ella también se encontró el otro día a Miki Nadal, y por eso le sorprendía que Rubén también se lo hubiese encontrado.

"¡Qué guapa estás con tu nuevo look!", le ha dicho Rubén su chica antes de despedirse. "Me he puesto hasta colorada", ha reconocido Lorena, antes de continuar con el programa.

Tras despedir a Miki, los compañeros de mesa han empezado a bromear con la presentadora sobre la cara que había puesto, e incluso pensaban que iba a ocurrir algo que ella no esperaba más allá de la sorpresa.