Paco León se disculpa públicamente tras sus comentarios sobre los gallegos: "No pensé que fuera malo"

Te interesa El comentario de Paco León sobre su último personaje que ha cabreado a los gallegos

Paco León ha sido uno de los nombres más repetidos en redes sociales durante los últimos días debido a un incidente que tuvo mientras promocionaba su nueva película No mires a los ojos. Al referirse a su personaje, empleó un término que no sentó demasiado bien.

"Agradezco mucho que pensaran en mí para hacer de Damián. Por es un personaje que tiene muy poco que ver con la cosas que yo he hecho antes, que son personajes más extrovertidos, más simpáticos", empezó explicando en una entrevista con María Guerra para el podcast La Script.

La polémica se desató cuando describió a su personaje de una forma muy peculiar: "Este es muy para dentro. Es una persona casi gallega, y que tiene una pedradita dada".

Así han sido las disculpas de Paco León con los gallegos

Tales fueron las críticas que el actor recibió durante los últimos días que no ha tenido más remedio que disculparse por los palabras, dando a entender que no quiso ofender a nadie. Ha sido mediante un tweet en el que ha explicado que "no pensó que fuera nada malo".

"A tenor de los insultos recibidos me queda claro que l@s galleg@s no son tan “para adentro” Nunca pensé que ser “para adentro” fuera nada malo ni peyorativo pero si a alguien ofendí, me disculpo. No fue mi intención. #revisemosestereotipos", ha compartido.

Sin duda este simple comentario ha generado una avalancha de respuestas en las que han conseguido hacer ver a Paco que debe tener un poco más de cuidado con las palabras que utiliza.