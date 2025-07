¿Participará Dua Lipa en 'El diablo viste de Prada 2'?

Después de 20 años, el regreso de El diablo viste de Prada es oficial. La secuela está causando mucha expectación entre sus seguidores, quienes están deseando ver cómo avanza la revista Runway.

Tras la viralización de unas imágenes de Dua Lipa paseando por las calles de Nueva York, con un look digno de la película, son muchos los usuarios que especulan sobre la posible participación de la cantante en la película.

Lo que pocos saben es que estas imágenes, cada vez son más virales, no son actuales: fueron tomadas en 2021 durante la semana de la moda y lanzadas posteriormente por Vogue en 2022. Al igual que otros medios, LUAR, la marca del abrigo que luce la artista que ha causado tanto revuelo, ya se hizo eco de estas publicaciones en su momento, lo que nos demuestra que esta foto no corresponde con los rumores difundidos. Además, en el elenco confirmado de la película no figura el nombre de Dua Lipa.

En esta segunda parte podremos disfrutar de las mismas actuaciones que nos conquistaron: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt volverán a ser Miranda, Andy y Emily una vez más. Stanley Tucci se confirma que volverá a ser Nigel. Sin embargo, Adrian Grenier, quien interpreta a Nate, el que fue novio de Andy, no figura en el reparto.

Dua Lipa, la colaboradora perfecta

Pese a que los rumores se han desvelado con base en afirmaciones falsas, la ilusión de los seguidores de la película sobre esta supuesta participación se ha despertado.

Aunque el rodaje ya ha comenzado, Dua Lipa sería el cameo perfecto, pues ya cuenta con experiencia en proyectos cinematográficos. No solo ha sido la banda sonora de destacadas películas, sino que también ha realizado papeles actorales. Además, es embajadora de la marca de lujo, Yves Saint Laurent, siguiendo la tónica de la película.

Si algo ha demostrado la artista en los últimos es su polifacetismo y talento. En 2018, estrenóSwan Song para formar parte de la banda sonora de Alita. Tendríamos que esperar hasta 2023 para volver a verla en la gran pantalla. Produjo Dance the night para Barbie, dondeademás fue Barbie Sirena. Finalmente, un año después, la vimos en Argylle.

La participación de Dua Lipa no nos habría pillado por sorpresa y, de hecho… ¡Nos encantaría! Pero tendremos que esperar futuras noticias, ya que todavía no hay ninguna evidencia que nos haga pensar que vaya a formar parte la esperada secuela, que será estrenada el 1 de mayo.