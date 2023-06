Primeras imágenes de Dua Lipa como Barbie Sirena en la película 'Barbie'

Dua Lipa se ha sumergido en el mundo Barbie como una verdadera sirena. Nunca mejor dicho, ya que la cantante interpreta a esta criatura acuática de cola con escamas y pelo de colores.

Ya se conocía el papel que asumiría la artista en el film de Greta Gerwig hace meses, pero las últimas imágenes filtradas revelan una nueva sorpresa: Dua Lipa no es una sirena, es todas las sirenas.

Es decir, la cantante presta su rostro a las diferentes sirenitas que aparecen en la película, un recurso animado que otorga al largometraje una buena dosis de fantasía Barbie.

Por otra parte, el actor John Cena será el Tritón King Ocean. Un mundo acuático de ensueño que se encontrará con el de Barbie (interpretado por Margott Robbie) en una de las películas más esperadas del año.

El próximo 21 de julio estará disponible en todos los cines.

Además de interpretar a Barbie Sirena, Dua Lipa pone voz a la canción principal de la banda sonora de la película.

Dance the Night es un tema disco con esencia funk que recupera el sonido de su álbum Future Nostalgia y que supone el cierre definitivo a esta etapa. Al final del videoclip oficial -no del tráiler de la película-, una gigasteca bola de discoteca cae al suelo haciéndose añicos. Un final apoteósico que abre la puerta a una nueva era para la artista británica.

Pero Dua Lipa no es al única que integra el cartel musical de Barbie: Karol G, Nicki Minaj, Ava Max o The Kid Laroi también formarán parte de la banda sonora del filme.