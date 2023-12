Una periodista española se suma al aluvión de denuncias contra el actor Gérard Depardieu por violación

La lista de nombres de mujeres agredidas sexualmente por el actor francés Gerard Depardieu crece desde que, el pasado abril, trece mujeres le acusaran de haber tenido comportamientos sexuales indebidos en los rodajes de distintas producciones entre 2004 y 2022. Esta vez ha sido la periodista española Ruth Baza quien ha denunciado la violación que sufrió por parte del intérprete hace casi 30 años. Tal y como informan varios medios de prensa nacional, la escritora denunció el pasado jueves ante la Policía Nacional los hechos.

El relato, calificado por el cuerpo de seguridad como violación, se remonta a 1995, cuando ambos coincidieron como consecuencia de la entrevista que la víctima le hizo al cineasta para la revista Cinemanía en París, cuando ella tenía 23 años y él, 28. Depardieu acababa de estrenar la película El coronel Chabert. "Era la entrevista bomba que estaba esperando, y encima con un actor que siempre me ha gustado", anotó Baza en su diario personal el 17 de octubre de ese año, ha asegurado La Vanguardia.

Al concluir la charla, el actor de Asterix & Obelix empezó a besarla y colocó su mano en la ingle. "Me abrazó, era muy alto y fuerte, y yo muy delgada, no podía huir, me tenía atrapada", cuenta sobre lo ocurrido aquel día en la capital francesa. "Me besó en los labios profundamente, y después en la cara con frenesí, me besó una y otra vez. De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró. No podía pensar con claridad, pero sabía que aquello no estaba bien", escribió Baza en su diario.

La comunicadora recuperó sus escritos cuando el pasado abril leyó el revuelo de las denuncias que 13 mujeres habían presentado contra Depardieu en las que le acusaban de acoso sexual. Esto provocó que la periodista hiciera "click" y buscara los textos que escribió entonces sobre lo que había pasado aquel día, lo que le permitió reconstruir los sucesos, que llevaban 30 años dormidos en su memoria.

La nueva denuncia coincide con la emisión hace solo unos días de un documental que recoge varios episodios en los que el actor muestra comportamiento sexista y machista y acosa a mujeres de su alrededor. Unas imágenes que vieron la luz el pasado 7 de diciembre, cuando la televisión pública francesa, France 2, emitió La chute de l'ogre (La caída del ogro, en español), en las que se ve al cineasta emitiendo sonidos y comentarios obscenos dirigidos a varias mujeres y niñas en Corea del Norte.

