"Te pido disculpas": Carlos Latre se arrepiente de una mala puntuación que le puso a Santiago Segura

La emotiva promesa de Carlos Latre a Àngel Llàcer en su ausencia “para que siempre estuviera en Tu cara me suena” | antena3.com

Carlos Latre ha reconocido doce años después que se equivocó al darle a Santiago Segura un 4 imitando a Joaquín Sabina en la primera edición de Tu cara me suena : "Amiguete, lo reconozco y te pido disculpas".

David Bustamante ha sido el vencedor absoluto de Tu cara me suena interpretando 19 días y 500 noches, el conocido single de Joaquín Sabina.

La victoria del cántabro ha despertado un viejo rencor que Santiago Segura tenía contra Carlos Latre por una puntuación que el imitador le dio cuando era concursante de la primera edición del programa. Por aquel entonces, el humorista imitó al mismo cantante y con la misma canción, sin embargo, no gustó nada al castellonense, quien le puso un 4.

El protagonista de Torrente ha querido recordar, ahora que es jurado temporal del programa, este momento, diciendo que no le sentó bien porque "lo hizo bien". La respuesta de Latre ha sido darle la razón y ha confesado que "esa imitación estaba muy bien hecha". "Lo hice porque era el primer programa y para que hubiera cachondeo", ha aclarado.

"Se pilló un rebote que no me habló en tres semanas", ha recordado el jurado de TCMS. "No le hablé en tres semanas, pero el resentimiento ha durado hasta hoy", ha sido la respuesta de Santiago.

Para zanjar la polémica, Latre lo ha reconocido y "le ha pedido disculpas".