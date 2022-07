Pol Calvo se corona como ganador de La Voz Kids 2022

La Voz Kids 2022 ha estado llena de momentos mágicos y emotivos, y la final del talent ha sido uno de ellos. Ocho pequeños artistas llegaron al último programa dispuestos a demostrar que eran la mejor voz, pero solo podía quedar uno.

El plató de La Voz Kids se convirtió en todo un espectáculo, empezando con una actuación de Pablo López y Sebastián Yatra con los ocho talents que habían llegado a la final, pero esa no fue la única sorpresa: los 60 aspirantes que pasaron por las audiciones a ciegas sorprendieron a sus compañeros cantando Adiós.

El equipo de Yatra abrió la final con una espectacular actuación de La Niña de la Escuela junto a Lola Índigo y después Antonio interpretó Cuando nadie me ve, y Marta Jealous. Las integrantes del Team Aitana cantaron Juramento Eterno de Sal junto a Álvaro de Luna. Después Marina interpretó Field of Gold, y Roberta una versión en inglés de La vie en rose.

La invitada de David Bisbal no podía ser otra que Malú, que cantó junto a las chicas de su equipo Se busca. Triana interpretó el tema Torre de Arena mientras que Irene se atrevió con One Last Time. El turno final fue para el equipo de Pablo López, y sus chicos cantaron Giran y van junto a Antonio Orozco. Fran defendió Carrie y su compañero Pol All by myself, poniendo fin a las actuaciones de la noche.

Tras momentos de mucha emoción, tensión y deliberación por parte del público, Pol Calvo se coronó como ganador de La Voz Kids con su increíble interpretación del tema de Céline Dione que dejó al público y los coaches con los pelos de punta, pues para ser tan joven tiene un talento impecable.