Los Premios Goya volverán a Barcelona 26 años después

La 40ª gala de los Premios Goya se celebrará en Barcelona, ciudad a la que vuelven los galardones después de 26 años, según ha informado el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Precisamente, en el año 2000 fue la primera y única vez que pasaron por Barcelona, concretamente en el Auditori. La gala fue conducida por Antonia San Juan.

El entonces príncipe Felipe —que no ha vuelto a los premios— acudió a esta 14 gala, una velada que coincidió con su 32 cumpleaños y en la que el director Pedro Almodóvar le cantó Cumpleaños feliz, tras recoger el premio a la Mejor dirección por Todo sobre mi madre.

En ese sentido, Méndez-Leite ha asegurado que espera conseguir que los reyes vuelvan a acudir a una de las galas. "Yo no es que quiera decir que viva la reina (Letizia) todos los días, pero cada vez que me la encuentro le digo que venga a los Goya y espero conseguirlo. A lo mejor Barcelona es el momento adecuado. Como sabéis la reina ha venido a la Academia voluntariamente para asistir a alguna de nuestras actividades. Cuando me la encontré me empezó a hablar de David Lynch y Wes Anderson", ha comentado.

En el 40º aniversario de la Academia del Cine, los Goya vuelven a la ciudad en la que en el año 2000 hubo una "modesta" pero "brillante" ceremonia, como ha explicado Méndez-Leite, quien ha destacado y ensalzado el cine e industria audiovisual catalana.

"Una ciudad europea conocida en todo el mundo que ofrece todas las condiciones necesarias para acoger un evento de este nivel, ayudándonos a potenciar el impacto internacional que ya tiene los Goya y reafirmando el compromiso de la Academia con la pluralidad y la diversidad. El cine catalán y sus profesionales cuentan con un lugar destacado en la historia y el presente de nuestra cinematografía, que se ha vinculado a un reconocimiento creciente en los premios Goya. Películas como 'Pa Negre', la primera producción en catalán en ganar el Goya la mejor película, y títulos posteriores", ha añadido Méndez-Leite.

Grandes autores y actores catalanes

Así, ha nombrado a "grandes" autores como Bigas Luna, Isaki Lacuesta, Isabel Coixet, Carla Simón o actores como Eduard Fernández.

Aun así, el presidente de la entidad ha apuntado a que queda "todo el trabajo por hacer", por lo que no puede confirmar ni el escenario en el que se celebrarán los galardones ni la fecha en la que lo harán.

Méndez-Leite se ha tomado con humor que el anuncio del destino de la próxima gala de los Premios Goya se haya conocido un poco antes de que lo anunciara él mismo. "Hay que tomárselo todo con cierto sentido del humor", ha dicho para después asegurar que, a su juicio, esta "filtración" no tiene relación con el futuro trabajo de organización de la gala en Barcelona.

"En primer lugar porque tenemos excelente relación con la Acadèmia cinema català, tenemos muchos de nuestros más destacados académicos que son catalanes. El cine catalán siempre ha sido muy considerado por la Academia, bueno igual que el vasco o el gallego", ha recalcado.

Reconocimiento a Pedro Almodóvar y 'Todo sobre mi madre'

La 14ª edición de los Premios Goya supuso uno de los mayores reconocimientos al cine de Pedro Almodóvar, cuya cinta, Todo sobre mi madre, se llevó hasta siete cabezones, con el Goya a Mejor Director por primera vez entregado al cineasta. Junto a este galardón, el filme recibió, entre otros, el de Mejor Película, Mejor Interpretación Femenina Protagonista, Mejor Dirección de Producción y Mejor Música Original.

También fue el año de consolidación de Benito Zambrano, que se alzaba con el Goya a Mejor Director Novel y al Mejor Guión por su película Solas por la que también fueron premiados tres de sus intérpretes, entre ellos, María Galiana. El veterano Carlos Saura consiguió otros cinco premios, precisamente por su cinta Goya en Burdeos, entre ellos, el de Mejor Actor Protagonista para Paco Rabal. También fue un año en el que una cineasta Gracia Querejeta, que contaba con 13 nominaciones por su película Cuando vuelvas a mi lado, se fue de vacío.