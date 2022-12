El proyecto "masivo" al que se ha unido Henry Cavill junto a su novia tras su salida de 'Superman'

Henry Cavill sorprendió a todos sus fans al anunciar que la saga Superman había decidido no contar con él para la próxima película. Sin embargo, ha revelado que se ha unido a otro proyecto junto a su novia, Natalie Viscuso.

Henry Cavill está de regreso. Recientemente reveló que habían decidido prescindir de él en la próxima película de Superman, sin embargo, no ha necesitado mucho tiempo para involucrarse en otro proyecto laboral.

Concretamente, se une a una adaptación de Warhammer 40K de Amazon. El actor no solo estará delante de la cámara, sino también detrás porque será productor de la misma.

A través de un post de Instagram, ha revelado que además lo hará junto a su novia Natalie Viscuso: "Durante 30 años he soñado con ver un universo Warhammer en acción en vivo. Ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, finalmente siento que tengo la habilidad y la experiencia para guiar a un universo cinematográfico Warhammer a la vida".

Y ha detallado la unión con su novia: "La asociación con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella podríamos no haber encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al enorme alcance de Warhammer. A todos los fans de Warhammer ahí fuera, prometo respetar esta IP que nos encanta. Prometo traerte algo familiar. Y me esfuerzo por traerte algo fantástico que aún no se ha visto".

Quién es Natalie Viscuso, la novia de Henry Cavill

Actualmente, Henry está saliendo con Natalie Viscuso, una productora de cine y ejecutiva del estudio Vertigo Entertainment.

Desde que se ha unido a esta empresa, ha estado detrás de producciones como El anillo, La Legopelícula, The disaster artist o Don't worry darling.

Henry Cavill y Natalie Viscuso // Getty Images

Así, el amor ha unido a esta pareja en un proyecto empresarial para Amazon y, aunque no se saben fechas, tramas o personajes, es seguro que será una superproducción a la altura de las expectativas.