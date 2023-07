La pullita de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz en 'Password' (y una declaración de amor)

Password ha regresado después de más de 10 años a la televisión, aunque esta vez presentado por Cristina Pedroche. La colaboradora de Zapeando se pone al frente de "su proyecto profesional más importante", como ella misma ha dicho en Instagram.

Para el primer programa, la madrileña ha estado acompañada de dos seres muy queridos: su amigo Miki Nadal y su marido Dabiz Muñoz. Ellos han sido los encargados de hacer las preguntas a los diferentes concursantes y animarlos.

Ha habido muchas risas, pero también ha volado algún que otro cuchillo y Cristina le ha mandado una pullita al padre de su hija Laia en relación a uno de sus mayores defectos.

Una pullita y una declaración de amor

Cuando el cocinero estaba presentando a una de las aspirantes, ha contado sobre ella que "le cuesta delegar porque piensa que ella lo hace mejor", reconociendo que ha tenido el mismo problema durante años: "Me he tirado mucho pensando esto... hasta que me he hecho un señor mayor...".

La presentadora no ha estado muy acuerdo con esto último y ha respondido: "Y todavía...".

"Me he dado cuenta que delegar en la gente apropiada te hace ser mejor", ha aclarado Dabiz, pero Cristina de fondo ha vuelto a repetir la misma frase pero mucho más alto. Aún así, sí ha confesado que está intentando mejorar: "Pero bueno, está en ello, está en ello"

Además, el cocinero aprovechó para hacerle un rotunda declaración de amor a su chica. "Tengo la mejor mujer del mundo", exclamó, desatando la euforia de Pedroche.

Password se emite los viernes a las 20:00 horas. ¡No te lo pierdas!