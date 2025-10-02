Qué esperar de 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' y en qué cines se puede ver

Taylor Swift no solo vuelve con un nuevo disco, sino que también regresa a las salas de cine. La estadounidense ha preparado la proyección internacional de la película The Official Release Party of a Showgirl con motivo del estreno de su álbum The Life of a Showgirl este viernes 3 de octubre.

La recaudación promete ser un nuevo éxito de la estadounidense, ya que en el primer día de la preventa de entradas se generaron 15 millones de dólares en todo el mundo.

En qué consiste la película

La artista describió la película como "una deslumbrante velada". ¿Y qué podremos ver en ella? Al anunciar la proyección, Swift confirmó que The Official Release Party of a Showgirl incluye el videoclip del sencillo The Fate of Ophelia, material inédito detrás de cámaras sobre cómo se creó el disco, explicaciones de cada canción y todos los lyric videos del álbum The Life of a Showgirl.

Se trata de una release party muy diferente a la planteada por otras estrellas de la música. Recientemente, Aitana congregó a sus fans en el Movistar Arena de Madrid y en la Casa Seat de Barcelona para escuchar con ellos su disco Cuarto azul antes del estreno oficial. Un evento presencial que poco tiene que ver con la proyección de Taylor Swift, que tendrá lugar en numerosos países en salas de cine.

Cuándo y dónde se podrá ver

La nueva película de Taylor Swift solo se podrá ver del viernes 3 al domingo 5 de octubre, durante el mismo fin de semana del estreno del disco. Está distribuida por AMC Theatres y dura 89 minutos.

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl se proyectará en varias ciudades de España gracias a Cinesa, Yelmo, Kinépolis, Ocine, Mk2 y Neocine. Todavía quedan entradas que se pueden adquirir en las páginas web de cada cine. El precio ronda los 11,00-12,00 €.

Subtítulos y 'dress code'

Aunque en un principio parecía que sí habría subtítulos en español, los cines donde se proyectará la película han confirmado que será en versión original sin subtítulos. "Nos escribieron diciendo que tendría subtítulos en español, pero hoy nos han dicho que en realidad, por cuestiones de timing, no puede ser. Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl es en versión original sin subtítulos", informó Mk2. Yelmo, Cinesa, Kinépolis y Ocine también han confirmado esta noticia.

Además, a diferencia de lo ocurrido cuando se proyectó Taylor Swift: The Eras Tour, no habrá ningún menú especial ni merchandising en los cines. Aun así, la cantante animó a sus fans a "desempolvar ese atuendo de The Eras Tour o el cárdigan naranja", determinando así el dress code del evento. También recomendó "encarecidamente" a bailar durante la proyección.