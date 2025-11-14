Quiénes son las cuatro asesoras de 'La Voz 2025'

La Voz se muestra imparable. El concurso de Antena 3 continúa con los Asaltos, con el que Pablo López y Mika llegan dispuestos a luchar por mantener a sus mejores artistas en su equipo. Los coaches llegan con siete talents en sus equipos, pero solo podrán elegir a uno de ellos para enviar a los Directos.

En este punto del concurso, una fase del concurso donde las asesoras de los coaches serán clave. Este año, el programa hace pleno de artistas femeninas con cuatro asesoras.

María Becerra, asesora de Sebastián Yatra

María Becerra es una de las artistas más influyentes del pop urbano latino actual gracias a éxitos como Miénteme. La argentina de 25 años dio sus primeros pasos en la música subiendo covers a YouTube antes de debutar profesionalmente en 2019 con el EP 222, consolidando un estilo que fusiona pop, reguetón, trap y R&B.

La cantante ha colaborado con artistas como J Balvin, Camila Cabello y TINI, y en 2024 se convirtió en la primera mujer argentina en llenar dos veces el estadio River Plate. Su música plasma letras emocionales con una producción moderna, y su visibilidad LGTBI+ la ha convertido en todo un referente.

María Becerra - Cara - 2025 | atresplayer

Carla Morrison, asesora de Mika

La cantautora de pop alternativo e indie latino Carla Morrison, reconocida por su voz cálida y letras introspectivas. Desde 2008, la mexicana de 39 años ha forjado una trayectoria premiada con varios Latin Grammy y nominaciones al Grammy anglosajón.

Sus canciones plasman temas como amor, vulnerabilidad y salud mental, convirtiéndola en una voz representativa de la autenticidad femenina en la música en español. Entre su discografía, destacan composiciones intimistas como Disfruto, Te regalo, Déjame llorar o Todo pasa. Asimismo, en 2023 colaboró con Karol G en MAÑANA SERÁ BONITO, la canción homónima del exitoso disco de la colombiana.

Carla Morrison en los Latin Grammy 2022 | Denise Truscello / Getty Images para The Latin Recording Academy

Chiara Oliver, asesora de Pablo López

En lo que respecta a su música, Chiara Oliverposee un estilo pop-rock con influencias indie que ha crecido frente al público televisivo. De padre español y madre inglesa, la menorquina de 21 años estudió música desde niña y saltó a la fama gracias a La Voz 2022 y Operación Triunfo 2023. Tras esta etapa en la pequeña pantalla, lanzó sus EPs: La libreta rosa y La última página, donde combina pop introspectivo y letras sinceras sobre la identidad y la juventud. En 2024 fue telonera del Orgullo de Madrid.

Ahora, la cantautora llega a La Voz 2025 como asesora de Pablo López, con quien comparte una canción titulada tulipanes, estrenada el pasado 29 de mayo.

Chiara Oliver retrato | GETTY

Joaquina, asesora de Malú

Joaquina es considerada una de las revelaciones más importantes de la nueva música latina. La cantante y compositora venezolana de 21 años está asentada en Miami. En 2023, ganó el Latin Grammy como Mejor artista nuevo gracias a su propuesta pop-rock, donde confluyen influencias de cantautoras como Kany García y Natalia Lafourcade.

Sus letras, escritas desde la adolescencia, reflejan vulnerabilidad, empoderamiento y honestidad emocional. Con una formación musical sólida en guitarra, piano y canto, Joaquina representa una nueva generación de mujeres compositoras en el panorama latino, como así demuestran composiciones como Rabia o Los mejores años.