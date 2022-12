Qué fue de Inés Manzano, la ganadora de 'La Voz 2021'

Te interesa Quiénes son los cuatro finalistas de La Voz 2022

Con la llegada de la final de La Voz, en la que descubriremos quién es la nueva mejor voz de España, hemos echado la vista un años atrás y nos hemos acordado de Inés Manzano, la ganadora de la edición anterior.

La concursante llegó a lo más alto del programa tras su interpretación de Easy On Me de Adele, pero ¿qué ha pasado después? ¿Cómo ha sido su carrera tras su paso por el talent musical?

Lanzamiento de su primer single

En el mes de marzo Inés lanzó su primer single Que no daría, una balada llena de sentimiento dedicada a esa persona que ya no está en nuestras vidas y cuesta olvidar.

Medio año después de coronarse como ganadora de La Voz, y tras lanzar ese primer single cuyos resultados no fueron los esperados, Manzano denunció por redes sociales que los encargados de que su música saliese a la luz no se lo estaban poniendo fácil.

Sus problemas para sacar música

Inés respondió a través de Instagram Stories a las preguntas de sus seguidores en el concurso interesado por saber cuándo escucharían algo nuevo de ella.

"Me estáis preguntando mucho que cuando voy a sacar algo nuevo, y la verdad es que no tengo respuesta porque no depende de mí. Ahora mismo estoy estancada y la situación se escapa de mi control. Yo quiero crear, quiero seguir escribiendo, produciendo, quiero seguir aprendiendo, pero es muy difícil volar cuando quien se supone que tiene que ayudarte te corta las alas. Por hora esto es todo lo que os puedo decir, espero que la cosa se solucione pronto y pueda continuar, porque ganas no me faltan".

Pero parece que por fin la exconcursante está saliendo de ese agujero: acaba de publicar en sus redes sociales que está creando música "Me hace mucha ilusión contaros esto porque estoy superfeliz", dice el mensaje que publicó en Stories junto a una foto de una guitarra y lo que parece el montaje de una de sus canciones.

Inés Manzano deja pistas sobre su nueva música en redes sociales // @inesmanzano_ vía Instagram Stories

Invitada en el Wizink Center con Morat

En el mes de septiembre Inés cumplió uno de sus sueños: subirse a un escenario y cantar delante de miles de personas gracias a Morat.

La banda colombiana invitó a la ganadora de La Voz al Wizink Center a unirse a su gira ¿A Dónde Vamos?. Juntos cantaron su tema Valen Más del disco Si ayer fuera hoy, y ella no dudó en compartir la experiencia en sus redes agradeciendo la oportunidad a los chicos.

"Hablando con Alba sobre lo bien que me había sentido conociendo a los chicos y lo cómoda que había estado cantando con ellos, me dijo una frase y me parece que dio en el clavo; me dijo que la humildad no es solo no creerse más que los demás; si no también asegurarse de que los demás no se sientan menos. Los chicos y su equipo estuvieron pendientes de mí y fueron súper atentos conmigo, todo para que yo estuviera cómoda y disfrutara, y lo lograron. Ha sido, es y será una de las mejores experiencias de mi vida, tanto a nivel profesional como personal. Solo me queda agradecer de nuevo a los chicos y a todos los que estáis leyendo esto", escribió la cantante en su perfil