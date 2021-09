¿Qué fue de Jonathan Lipnicki? Así ha cambiado el niño de 'Jerry Maguire' en 25 años

Han pasado 25 años desde que se estrenó Jerry Maguire y desde entonces, la cinta se ha convertido en una película de culto para muchos amantes del cine. Las icónicas actuaciones de Tom Cruise y Renée Zellweger aún permanecen en la mente de muchos nostálgicos, que no olvidan la historia de este agente deportivo empeñado en alcanzar el éxito. Un cuarto de siglo después, todos sabemos lo que ocurrió con los protagonistas de la cinta.

Tom Cruise, tan irresistible como siempre, continúa triunfando allí donde va, entre películas de Misión Imposible, apariciones estelares en La Momia o Jack Reacher y la secuela de Top Gun. Por su parte, Renée Zellweger volvió a alzarse con el Óscar a la mejor actriz en 2020 por Judy, después de haberlo logrado ya en 2004 por Cold Mountain, y sigue sorprendiendo a los espectadores con sus actuaciones.

Sin embargo, muchos se preguntan qué ocurrió con Jonathan Lipnicki, el niño que interpretó a Ray Boyd, el hijo de Renée Zellweger en Jerry Maguire.

Renée Zellweger y Jonathan Lipnicki en 'Jerry Maguire'. // Twitter

¿Qué pasó con Jonathan Lipnicki tras Jerry Maguire?

Para el pequeño actor, que debutó con tan solo seis años en el cine, su papel en Jerry Maguire significó el salto a la fama a una corta edad. De hecho, su aparición en la cinta le propició muchos otros trabajos durante sus primeros años de carrera artística. Tras esa primera incursión en el mundo del espectáculo, Lipnicki trabajó en series como The Jeff Foxworthy Show y Meego, en el año 1997.

Su papel en Stuart Little

Sin embargo, su papel estrella llegaría en 1999 cuando fue seleccionado para interpretar al personaje protagonista en la emotiva película infantil Stuart Little, basada en el libro de E.B. White. Más tarde, en la secuela lanzada en 2002, Lipnicki volvería a interpretar el papel de George.

En la cinta, dirigida por Rob Minkoff, el actor Jonathan Lipnicki encarnaba al pequeño George Little, un niño celoso por la llegada de un nuevo hermano adoptivo a la familia... ¡un ratón que habla! Durante la trama, el protagonista va descubriendo cómo relacionarse con el nuevo y peculiar integrante de su familia.

El olvido tras Stuart Little

Aunque después de esta producción Lipnicki siguió actuando, no volvió a tener un impacto mediático tan grande como el que vivió con la cinta. Su aparición en cintas como Las aventuras de Zachary Beaver (2003) y Por amor al dinero (2012) pasaron prácticamente desapercibidos para el público, que acabó por olvidarse del pequeño actor.

Durante este tiempo, Lipnicki ha participado en numerosos programas de televisión, con apariciones esporádicas y sin ningún papel protagonista. De hecho, hemos podido verle actuando en series como Kathy Griffin: My Life on the D-List, Monk o Family Tools.

El impresionante cambio de Jonathan Lipnicki 25 años después

Tras estas últimas actuaciones secundarias, perdimos el rastro de Jonathan Lipnicki. 25 años después de su primera actuación, esto es lo que sabemos del pequeño actor.

Según su biografía de Instagram, Lipnicki continúa siendo actor, aunque ha añadido también la faceta de productor a su cartera de especialidades. Así, podemos verle produciendo y protagonizando algunas películas y cortos independientes.

Además, se declara un gran amante de los perros y comparte habitualmente instantáneas junto a su "hijo" Denny, un pequeño y peludo can que le acompaña a todas partes.

El actor también ha demostrado que es un gran aficionado por las artes marciales. De hecho, posee el cinturón negro de la especialidad Brazilian Jiu-Jitsu, se declara amante del Muay Thai y disfruta compartiendo diferentes rutinas de entrenamiento en el gimnasio. Muestra de ello es el cuerpo que luce a sus 31 años, musculado y definido gracias al entrenamiento y esfuerzo físico que le supone este deporte.