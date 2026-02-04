¿Quién quieres que gane el bote de 'Pasapalabra? Vota entre Manu y Rosa

Así llegan Manu y Rosa a la semana decisiva en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote | antena3.com

¿Manu Pascual o Rosa Rodríguez? Uno de los dos concursantes de Pasapalabra está a punto de llevarse el mayor bote histórico del concurso: 2.716.000 euros.

Este jueves 5 de febrero, Antena 3 emite el esperado programa entre las 23:00 y las 00:45. Solo uno puede llevarse el premio, y los espectadores podrán descubrir de quién se trata en prime time, después de la entrevista de Pablo Motos a los dos participantes en El Hormiguero.

Manu y Rosa llevan compitiendo entre ellos más de 300 programas. Con más de 430 programas, él se ha convertido en el concursante más longevo de toda la historia de Pasapalabra, superando los 360 de Orestes Barbero. Por su parte, ella firmó su mejor racha en enero, ya que permaneció invicta durante once programas.

Uno de los dos se llevará a casa un bote histórico que supera los 2.272.000 euros que consiguió Rafa Castaño. ¿Quién será el sucesor de Óscar Díaz?

El jueves será la última vez que Manu y Rosa se enfrenten entre ellos... Por eso, en Europa FM lanzamos una encuesta: ¿quién quieres que complete El Rosco? Seguro que, después de tantos programas, tienes un concursante favorito... ¡Vota!