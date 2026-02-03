Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra': así son Marwan, Javier Veiga, Elena Furiase y Candela González

El plató de Roberto Leal se llena durante tres tardes de invitados famosos, nada menos que del mundo de la actuación y de la música, quienes se unen al equipo azul y el equipo naranja para hacer reír y competir a lo grande. ¡Te contamos quiénes son!

Del 2 al 4 de febrero tienes una cita ineludible con Pasapalabra, porque su plató se inunda de famosos de altura. Dos de ellos desde el equipo naranja y los otros dos desde el equipo azul llegan para divertirse y conseguir superar con éxito cada una de las pruebas del concurso.

Esta vez los concursantes, Manu y Rosa, y Roberto Leal estarán acompañados por reconocidos rostros de la actuación y de la música. ¡Te contamos quiénes son!

Marwan

Marwan en un photocall | Gtres

De nacionalidad española y palestina, Marwan Abu-Tahoun Recio, más conocido como Marwan, es un cantautor y poeta que fue creciendo lentamente dentro de la música independiente.

En total ha publicado cuatro discos, destacando sus canciones Un día de estos, Conviene saber (en colaboración con Rozalén) y La vida cuesta; y ha escrito cuatro poemarios.

Además, ha participado en algunos conciertos benéficos por Palestina y otras causas sociales como las víctimas del terremoto de Puebla de 2017.

Javier Veiga

Javier Veiga en un photocall | Gtres

Javier Veiga es un actor, guionista y director español con una carrera polifacética que abarca teatro, televisión y cine. Su visibilidad pública creció a finales de los 90 y principios de los 2000, especialmente como presentador de las primeras temporadas de El Club de la Comedia y por papeles en series como 7 vidas y Farmacia de guardia, así como en películas como Escuela de seducción y El año de la garrapata.

Además, ha dirigido cortometrajes como ¿De qué se ríen las hienas? y creado y dirigido series como Gym Tony y Pequeñas Coincidencias (que también protagoniza junto a su esposa, la actriz Marta Hazas). Más recientemente ha dirigido largometrajes como Amigos hasta la muerte y Playa de Lobos.

Elena Furiase

Elena Furiase en la gala Atresplayer Day | Getty Images

Siguiendo dentro de la actuación tenemos a Elena Dolores Furiase González, actriz reconocida por series como El Internado y Amar es para siempre, y más recientemente por Los protegidos: un nuevo poder.

En cine ha trabajado en producciones como El libro de las aguas, Poveda, Luz de Soledad o La sirvienta; y en teatro ha formado parte de obras como En alta mar y Crimen perfecto.

Además, participó en 2018 en el programa especial Tu cara me suena: Concierto de Año Nuevo.

Candela González

Candela González | Getty Images

Por último, Candela González, una actriz con amplia experiencia en el teatro, la televisión y el cine, siendo su gran debut en este último medio con la película Mi soledad tiene alas (2023), dirigida por Mario Casas.

Actualmente, ha participado en la película La fiera (2026), donde comparte cartel con Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau.

Sin embargo, antes de iniciar en al actuación, fue cantante de rap bajo el pseudónimo Candelacuore y formó parte del colectivo femenino de hip hop Free Sis Mafia