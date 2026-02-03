El biopic de Michael Jackson estrena nuevo tráiler: de los Jackson Five a estrella mundial

MICHAEL llegará muy pronto a la gran pantalla, pero hasta que el biopic de Michael Jackson se estrene podemos disfrutar mientras tanto de su nuevo tráiler oficial.

La película sobre el rey del pop abordará la historia del artista, comenzando por su vida familiar y el deseo de su padres de que triunfe en la música con la interpretación de Jaafar Jackson, el sobrino del cantante.

Tal y como se puede ver en el tráiler, primero lo haría junto a sus hermanos y la formación Jackson Five, pero poco a poco Michael iría triunfando en solitario hasta convertirse en la estrella más reconocida a nivel mundial.

Una historia de superación con altibajos y un único objetivo: hacer más feliz a la gente con la música. Imágenes de conciertos, videoclips, la fama desmedida... Todo ello forma el nuevo vistazo de la película que esperan los fans de Michael Jackson.