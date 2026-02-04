¿Cuándo se entrega el bote de 'Pasapalabra'? Horario y programación

Pasapalabra está a punto de desvelar el mayor bote del programa: 2.716.000 euros. Ante este hecho histórico, Antena 3 ha decidido modificar su programación para el gran día, el jueves 5 de febrero. De esta forma, el bote se entregará en prime time, después de El Hormiguero.

Programación de Antena 3 para el jueves 5

Entre las 20:00 y las 21:00 , se emitirá un programa especial a modo de resumen sobre el concurso de Rosa y Manu. Se titula Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords . Aquí no se entregará el bote, aunque sea el horario habitual.

, se emitirá a modo de resumen sobre el concurso de Rosa y Manu. Se titula . Aquí no se entregará el bote, aunque sea el horario habitual. Entre las 21:45 y las 23:00 , Rosa y Manu visitarán El Hormiguero para hablar de su larga experiencia en el programa.

, Rosa y Manu visitarán para hablar de su larga experiencia en el programa. Entre las 23:00 y las 00:45 , se emitirá el esperado programa de Pasapalabra donde uno de los dos concursantes consigue llevarse el bote.

, se emitirá de donde uno de los dos concursantes consigue llevarse el bote. Entre las 00:45 y la 01:30, vuelve a emitirse el especial Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords.

¿Manu o Rosa?

El bote caerá en manos de Manu Pascual o Rosa Rodríguez. Ambos concursantes llevan compitiendo entre ellos más de 300 programas, y uno de los dos se llevará a casa el bote histórico del programa, por encima de los 2.272.000 euros que consiguió Rafa Castaño. ¿Quién será el sucesor de Óscar Díaz?

Con 435 programas, Manu se ha convertido en el concursante más longevo de toda la historia de Pasapalabra, superando los 360 de Orestes Barbero. Por su parte, Rosa firmó su mejor racha en enero, ya que permaneció invicta durante once programas.

Estadísticas de Manu

Programas : 435

: 435 Victorias : 161

: 161 Derrotas : 145

: 145 Empates : 129

: 129 Dinero acumulado : 270.600 €

: 270.600 € Veces que se ha quedado a un acierto del bote : 6

: 6 Fecha de incorporación: 16/5/24

Estadísticas de Rosa