¿Por qué Lolita aparece con el dedo vendado en el nuevo vídeo de 'Tu cara me suena'?

La mesa del jurado de Tu cara me suena renueva en su décima edición. Àngel Llàcer, Chenoa, Carlos Latre y Lolita recuperan sus asientos para examinar con lupa las actuaciones de los nuevos concursantes de esta edición.

Los cuatro aparecen en el último vídeo promocional del programa de Antena 3 y llama especialmente la atención la imagen de Lolita. La cantante aparece con el dedo corazón de la mano derecha vendado.

La pregunta al ver la imagen es casi inevitable. ¿Qué le pasa a Lolita? ¿Por qué tiene el dedo vendado?

La respuesta está en la cuenta de Instagram de la propia cantante, que compartió los detalles del accidente que le llevó al hospital.

"Este dedo es mío, pero rota la primera falange, no le estoy haciendo la peineta a nadie", apuntó la artista que publicó una foto del dedo vendado y otro de la radiografía en la que se ve la falange rota.

"Quise poner una garrafa de agua de 20 kilos en su aparato y se cayó en mi dedo corazón de la mano derecha. En fin eso fue el viernes pasado", escribió el miércoles 19 de octubre de 2022, refiriéndose a lo ocurrido el viernes 13.

Lolita cuenta en su publicación que "lloraba de dolor" y que no solo se rompió el hueso. "Tengo además cuatro puntos de sutura porque no solo fueron los 20 kilos me rajé el dedo", añadió la cantante, que publicó la foto cuando iba a la grabación de esta temporada de Tu cara me suena.

Despidió la publicación con un mensaje tranquilizador para sus seguidores: "Estoy bien no preocuparse, y si alguien se alegrase de mi mal, pues ya tiene la peineta puesta, mes de grandes pérdidas de amigos y dedo roto, pero que todo mal se quede en mi dedo gracias a todos y buenas noches otra vez , besos".